Megapovlačenje u Austriji: Coca-Cola vraća čak 26 milijuna boca iz prometa, poznat je i razlog

Austrijski radio i televizija ORF, te ostali domaći mediji prenijeli su u četvrtak alarmantnu vijest da veliki i svjetski poznati proizvođač pića Coca-Cola hitno povlači iz prometa 26 milijuna boca svojih gaziranih pića. Razlog dosad najvećeg povlačenja Coca-Colinih proizvoda u njenoj proizvođačkoj povijesti je tehnička greška u proizvodnji. Točnije, tijekom proizvodnje je puklo sito u postrojenju u Edelstalu zbog čega u bocama od 0,5 litara mogu biti sitni komadići metala.

Iz tog razloga se povlače sve boce koje su proizvedene s rokom trajanja između 4. veljače 2025. i 12. travnja 2025. , kodirane s “WP”. Radi se o povlačenju 13 milijuna litara gaziranog pića marke: Coca-Cola, Fanta, Sprite i MezzoMix u pakiranju od 0,5 litara: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) i MezzoMix.

“Savjetujemo da ne konzumirate potencijalno pogođene proizvode zbog mogućeg zdravstvenog rizika”, apeliraju iz Coca-Cole, a prenose austrijski mediji. Potrošači mogu vratiti proizvode trgovcima prehrambenim proizvodima uz povrat kupovne cijene i bez predočenja računa.

Daljnja prodaja tih proizvoda je strogo zabranjena. Trgovci na malo i restorani moraju odmah ukloniti zahvaćene serije iz prodaje. Trgovci na malo i restorani moraju odmah ukloniti zahvaćene serije iz prodaje. Nadležne inspekcije će ovih dana pojačati kontrole, a postoje stroge kazne za prekršitelje zabrane. Kako navode mediji ovo je ogroman fijasko za Coca-Colu. Posljedice će se tek vidjeti.

