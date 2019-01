May zatražila nove pregovore oko Irske, EU je to odmah odbila

Poljska je na sastanku ministara vanjskih poslova EU u Bruxellesu signalizirala da želi da EU napravi ustupak Britancima tako što će se obvezati da tzv. backstop, zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice na irskom otoku, koji je ugrađen u dogovoreni, ali u britanskom parlamentu srušeni sporazum o Brexitu, bude vremenski ograničen na maksimalno pet godina.

Bolji uvjeti

No, njegov irski kolega poklopio ga je tvrdnjom da takva ideja ne odražava stav EU i da nema ponovnog otvaranja pregovora o sporazumu o povlačenju, dakle ni o Britancima spornom “backstopu”. Jedini ustupci koje EU može sada dati Britancima mogu biti samo u obliku mijenjanja teksta deklaracije o budućim odnosima, koja je pravno neobvezujući dokument koji prati pravno obvezujući sporazum o povlačenju.

Cijeli taj povuci-potegni, poljsko iskakanje i irsko povlačenje, događao se na sastanku Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu tijekom prijepodneva, uoči poslijepodnevnog obraćanja premijerke Therese May britanskom parlamentu, gdje se očekivalo da ona predstavi svoj plan B za Brexit, nakon što je dogovoreni sporazum o povlačenju Velike Britanije iz EU prošli tjedan odbačen.

Premijerka May još nije počela svoj govor, ali neslužbeno je do londonskih medija procurilo da joj se plan B sastoji od novog pokušaja da s EU dogovori bolje uvjete vezane uz sporni “backstop” i da onda tako izmijenjeni sporazum o povlačenju stavi na novo glasovanje u parlamentu, u nadi da će biti prihvatljiviji zastupnicima nego onaj koji je već dogovoren. Sporni zaštitni mehanizam, podsjetimo, predviđa da, u slučaju da pregovarači ne pronađu drukčije rješenje do 2021., Sjeverna Irska (dio Ujedinjenog Kraljevstva) ostane u carinskoj uniji i regulatorno usklađena s EU kako bi se izbjeglo pojavljivanje tvrde granice s Republikom Irskom (EU).

Poljski ministar vanjskih poslova Jacek Czaputowicz izjavio je da bi bilo dobro ograničiti moguću primjenu tog zaštitnog mehanizma na pet godina, jer bi to moglo otkloniti strahove britanskih političara. No, irski ministar vanjskih poslova Simon Conevey kazao je da to ne dolazi u obzir.

– Jasno sam mu rekao da bi određivanje roka trajanja takvog mehanizma osiguranja kao što je “backstop” praktički značilo da to nije “backstop”. Poljska intervencija ne odražava mišljenje u EU. Barnier, Juncker i Tusk su glasovi koji govore u ime EU, a oni jasno govore, što je i irska pozicija, da ne možemo ponovno otvoriti pregovore o samom sporazumu o Brexitu. Način na koji se problem može riješiti je ponovno razmatranje deklaracije o budućim odnosima. Ako Ujedinjeno Kraljevstvo želi razmotriti tu deklaraciju, EU će odgovoriti velikodušno. EU je spreman biti fleksibilan oko te deklaracije o budućim odnosima, ali nije spreman otpočeti nove pregovore o sporazumu o povlačenju – rekao je irski ministar Conevey.

I drugi ministri vanjskih poslova koji su se okupili na sastanku Vijeća EU zvučali su na tragu irske pozicije, koja je istodobno i pozicija EU, a nikako na tragu poljske pozicije. Svi su također naglašavali da mogu samo čekati što će premijerka May iznijeti kao plan B, saslušati i tek potom govoriti o tome što je dalje moguće.

– Dosad smo saznali što London ne želi, ali trebali bismo napokon saznati i što London želi, za što ima većinu u parlamentu. Tako da možemo s britanskim kolegama i raspraviti kako izbjeći tvrdi Brexit, Brexit bez sporazuma. Jer čini se da to svi žele izbjeći i stoga bi to trebalo biti moguće – rekao je njemački šef diplomacije Heiko Maas.

Maštovita i kreativna

Uoči početka njezina obraćanja parlamentu, činilo se da se plan B sastoji od ponavljanja istog onog što je pokušavala, ali nije uspjela, iskamčiti od EU proteklih mjeseci: ublažavanje zaštitnog mehanizma za irski otok. K tome, ovaj put je njezin plan takav da zastupnici mogu predlagati amandmane na njega, dakle vladin plan otvoren je za sugestije parlamenta više nego prije. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt na odlasku sa sjednice Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu jučer poslijepodne najavio je da vlada Therese May želi biti fleksibilna, kreativna i maštovita.

– Sastao sam se s irskim kolegom i rekao mu da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje predano mirovnom sporazumu iz Belfasta (Good Friday Agreement). I dok tražimo rješenje za zabrinutost našeg parlamenta za “backstop”, ostajemo predani mirovnom procesu – rekao je Hunt.

>> Slavlje protivnika Brexita