Matija Posavec ostao bez Vrdoljakove podrške, HNS sprema Alena Leverića za šefa?

Prije samo nekoliko mjeseci Matija Posavec slovio je kao najjači kandidat za nasljednika Ivana Vrdoljaka na čelu HNS-a. Danas se situacija promijenila te su sve glasnija nagađanja da bi jedini HNS-ov župan prije mogao biti na izlaznim vratima iz te stranke. Jedan od dokaza u prilog toj tezi jest i činjenica da Posavec nije dobio poziv, navodno prvi put u posljednjih šest godina, da nazoči jučerašnjem polaganju vijenca na Mirogoju u spomen na desetu obljetnicu smrti osnivačice HNS-a Savke Dabčević-Kučar, a “šuška” se i kako vodstvo stranke već ima drugog izglednog kandidata za šefa. Navodno je riječ o Alenu Leveriću, bivšem zamjeniku ministra gospodarstva u SDP-ovoj Vladi, danas članu uprave Hrvatskih cesta te šefu HNS-a Varaždinske županije, inače najjače županijske organizacije stranke.

Raskid veza s HDZ-om

Sam Leverić na pitanje planira li se kandidirati za šefa HNS-a ne daje odgovor, nego kaže da će odluku o kandidatu donijeti organizacija kojoj je na čeku, a to je HNS Varaždinske županije.

– Predsjedništvo organizacije zaključilo je da će, nakon što Predsjedništvo HNS-a otvori kandidacijski postupak, odlučiti hoće li podržati nekog od kandidata za predsjednika stranke ili će imati svoga – znakovit je Leverić.

Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL Leverić vodi najjaču organizaciju, onu u Varaždinskoj županiji

Na konačnu odluku neće se morati dugo čekati. Već 23. kolovoza u Karlovcu se sastaje Predsjedništvo stranke, a osim aktualne političke situacije, na dnevnom su redu i pripreme za sjednicu Središnjeg odbora HNS-a u rujnu, kao i pripreme za unutarstranačke izbore koji bi se trebali održati ili do kraja ove godine ili početkom sljedeće.

Nije tajna da je upravo Posavec koji je s vodstvom stranke “zaratio” zbog svog zagovaranja izlaska HNS-a iz koalicije s HDZ-om i traženja prijevremenih izbora bio za to da se unutarstranački izbori održe već na jesen. I da stranka s novim šefom i novim vodstvom dočeka prvo predsjedničke, a potom i parlamentarne izbore.

– Mislim da se neće usuditi izbaciti Posavca iz stranke. No, ako ga, s druge strane, u stranci sada ostave, neće moći izbjeći da se on kandidira za šefa HNS-a, a u tom slučaju imaju velik rizik da Posavec odnese pobjedu s obzirom na to da je većina članstva na njegovoj strani i za njegovu promjenu smjera, odnosno izlazak iz koalicije s HDZ-om – kaže naš izvor iz vodstva HNS-a blizak Posavcu.

Kandidacijski postupak

Isti izvor napominje kako ga ne bi čudilo da Predsjedništvo HNS-a iziđe upravo s Leverićem kao kandidatom vodstva za novog šefa stranke.

– On im kao kandidat za Vrdoljakova nasljednika savršeno odgovara. Član je uprave Hrvatskih cesta, što znači da je dio ekipe koja pod svaku cijenu želi zadržati aktualnu situaciju, koja ne želi talasati, nego odraditi mandat do kraja. Uza sve to, doista jest na čelu najjače organizacije, one Varaždinske županije, koja ima najveći broj delegata – ističe naš izvor iz HNS-a.

U vrhu HNS-a kažu pak kako nema ni jednog jedinog razloga u ovom trenutku da se Matiju Posavca izbacuje iz stranke. Ističu i kako će se ubrzo otvoriti kandidacijski postupak, nakon čega će se vidjeti koliko ima pretendenata na funkciju šefa stranke.