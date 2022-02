Stotine stanovnika odcijepljenih regija evakuirano u Rusiju, tenkovi stigli u Donjeck

S porastom napetosti na istoku Ukrajine, snage ukrajinske vlade i proruski pobunjenici međusobno su se optuživali za napade i bombardiranje u istočnoj Ukrajini.

Proruski separatisti na istoku Ukrajine, samoproglašene Narodna Republika Donjeck i Narodna Republika Lugansk, najavili su 18. veljače evakuaciju stanovnika. Stotine ljudi, pretežito žene, djeca i stariji, od tada su pristigli u Rusiju. Dočekali su ih volonteri i službenici lokalne uprave.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je, kako je krajem prošloga tjedna naveo glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, da se uspostave izbjeglički kampovi u blizini granice te svakoj izbjeglici isplati 10.000 rubalja, odnosno oko 130 američkih dolara.

Dvije odmetnute ukrajinske proruske regije Putin je priznao te potom poslao vojsku da krene u "operaciju čuvanja mira".

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS Tenk vozi ulicom u Donjecku

Prizore tenkova koji se voze ulicama Donjecka i Putinovo naređenje mnogi su osudili pa je, primjerice, američka veleposlanica Linda Thomas-Greenfield navela: "Naziva ih postrojbama za održavanje mira. To je glupost. Znamo što uistinu jesu".

S obzirom na tenkove u Donjecku, britanski ministar zdravstva Sajid Javid izjavio je: "Mogli biste zaključiti da je počela invazija na Ukrajinu".

Europska unija i brojne zemlje, poput SAD-a i Velike Britanije, najavljuju da će zbog Putinova priznanja separatističkih regija Rusiji nametnuti sankcije. Većina bi sankcije trebala objaviti danas, no najavljuje se da će one biti još oštrije ukoliko dođe do početka invazije.

