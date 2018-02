'Ne treba nam da nas SDP tobože spašava. Oni sami sebi ne mogu pomoći'

U trenutku kada je mogla najviše poentirati, ne doslovnim rušenjem Martine Dalić, ali udarcem u bolnu točku Vlade, oporba se raskolila i inicijativa opoziva unaprijed je osuđena na propast.

Najveće stranke oporbe – SDP i Most – još se nisu ni dogovorile bi li išle na pokušaj rušenja potpredsjednice Vlade ili cijele Vlade.

Spašavanje u pet točaka

Sastanak je danas u 11 sati u Saboru, na inicijativu Mosta. SDP je podigao ručnu jer i dalje premijeru Plenkoviću “nude” da sam smijeni M. Dalić, što je u najmanju ruku neobično. Štoviše, SDP je napravio potpuni zaokret i ponudio vladajućima konsenzus. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić predstavio je jučer u središnjici stranački plan spasa za Agrokor u pet točaka, za koji traži nacionalni konsenzus s vladajućima, ali i s oporbom i svim relevantnim političkim i društvenim čimbenicima.

– Kucnuo je zadnji čas za spas Agrokora, nije više pet do 12 nego 12 i 15 i krajnji je čas da se vladajući uozbilje i prihvate naš program u pet točaka – kazao je Bernardić.

Program za spas predviđa da se po hitnoj proceduri izmijeni tzv. lex Agrokor po kojem će Trgovački sud na prijedlog Vlade imenovati (tročlanu) izvanrednu upravu, a traže i da se zakonom onemogući „sukob interesa“. Treći prijedlog posebno je zanimljiv jer u SDP-u traže da se izmijene odredbe koje se odnose na savjetodavno tijelo koje više ne bi bilo samo „savjetodavno“, nego bi imalo ulogu praćenja rada i nadzora izvanredne uprave. Imalo bi šest članova, od kojih bi dva predložila opozicija.

– Mi kao oporba nudimo da sudjelujemo na taj način u cijelom procesu i da, naravno, samim time preuzmemo i dio odgovornosti za sve što se bude dalje događalo jer bismo dali svoje ljude u to savjetodavno tijelo– objasnio je član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić. Savjetodavno bi tijelo, stoji u prijedlogu, trebalo donositi odluke u pravilu konsenzusom, a iznimno apsolutnom većinom, a izvanredna bi mu uprava jednom mjesečno podnosila izvještaj o radu, o kojem bi savjetodavno tijelo davalo svoje mišljenje, kao i na zahtjev kada to od njega zatraži sud, nadležno ministarstvo i nadležni saborski odbor. Tu je i peti zahtjev, točnije ultimatum, od kojeg zapravo sve i polazi, a to je da se cijeli daljnji proces u i oko Agrokora „očisti“ od svih radnji, aktivnosti i subjekata koji su „kontaminirali“ proces. Drugim riječima, da osim povjerenika Ante Ramljaka otiđe i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Foto: VL/Jurica Galoić/PIXSELL Odnos snaga u Saboru - o opozivu Martine Dalić

Cilj i inicijatori opoziva Dalić

– Problem je prevelik i Agrokor je od prevelike važnosti pa smo zbog toga spremni pružiti ruku vladajućima. Zbog golema broja zaposlenih i golema broja tvrtki ne može se dopustiti da se taj sustav raspade. Svaki napor da se to spriječi vrijedi truda i SDP je spreman dati svoj stručni i politički kapital za to. Ali ministrica Dalić mora otići – poručio je Jelušić. S ovim prijedlogom šef SDP-a Davor Bernardić ide na današnji sastanak oporbe koji organizira Most, a poslat će ga i svim saborskim klubovima pa i HDZ-ovu.

– Ma kakve gluposti. Ne treba nama takva vrsta nagodbe da nas SDP tobože spašava. Oni sami sebi ne mogu pomoći. HDZ ima većinu od 78 ruku i nikakve ponude SDP-a ne dolaze u obzir – komentirali su u vrhu HDZ-a.

A pozitivne reakcije ne stižu ni od dijela oporbe.

– Živimo u zemlji u kojoj je Milijan Brkić spreman i na veliku koaliciju. Meni ovo djeluje kao nastavak toga. Osim toga, s takvim prijedlozima dolaze vladajući u ekstremnim situacijama, a ne oporba. Moram vidjeti o čemu je točno riječ, ali ovako na prvu to mi djeluje kao da oporba spašava HDZ i Plenkovića– kaže šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. I dok oporba još ne zna što bi, iz vladajuće većine na neki je način iskočio Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, koji je za Večernji list rekao da štetu u Agrokoru, nakon afere sa savjetnicima, treba sanirati na adekvatan način. Pupovac tu poruku šalje kroz medije, a iz nje bi se moglo iščitati i da priželjkuje odlazak M. Dalić iz Vlade, no na sastancima u Banskim dvorima (ni jučer ni prekjučer) ni jednom riječju nije spomenuo ni sanaciju štete ni M. Dalić. Štoviše, dao je punu podršku procesima u Agrokoru. Na naš upit kako će se SDSS postaviti u slučaju opoziva potpredsjednice Vlade, Pupovac je rekao : “O tom potom.” Oduševljen idejom opoziva nije Zlatko Hasanbegović, koji kaže da će troje zastupnika Nezavisnih za Hrvatsku odlučiti kako će glasati tek kada vide tko su inicijatori tog opoziva, koji je politički cilj opoziva i ima li on uopće šanse. Dio zastupnika još je neodlučan...