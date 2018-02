AlixPartners ostaju glavni savjetnici za restrukturiranje, Texo Management zasad ostaje u koncernu

Nakon tjedan dana neizvjesnosti i potrage za novim izvanrednim povjerenikom Agrokora, premijer Andrej Plenković odlučio se za ljude iz tima bivšeg povjerenika Ante Ramljaka. Vjerovnici su neslužbeno poručivali da je njima u interesu zadržati kontinuitet kako bi se nagodba što prije ugovorila, a njihove su želje uvažene. Odabrani su Fabris Peruško i Irena Weber, kojima je povjereno dovesti nagodbu do kraja.

Prema prvim informacijama, izvjesno je da se neće mijenjati glavni savjetnik za restrukturiranje AlixPartners, a premijer nije mogao dati konkretan odgovor na pitanje hoće li Texo Management i Altera, konzultanti zbog kojih je na Ramljaka izvršen pritisak, nastaviti raditi u Agrokoru. Spekuliralo se da bi uz AlixPartners u Agrokor mogao ući i McKinsey jer je Peruško svojevremeno radio u toj konzultantskoj kući, ali s obzirom na to da je Plenković istaknuo da “bi bilo vrlo neobično da dođe do promjene glavnog savjetnika”, to je malo izgledno. U HDZ-u se čuje da će AlixPartners ostati do nagodbe u Agrokoru. Ulazak McKinseya u Agrokor demantirao je i sam Peruško kazavši da “ne vidi razlog zašto bi oni dolazili”.

Razgovori s 141 konzultantom

– Pustit ćemo novoj upravi da obavi konzultacije o daljnjim odlukama o konzultantima – kratak je bio premijer, ali nije odgovorio znači li to da odlaze hrvatski konzultanti čiji su milijunski honorari izazvali aferu. Peruško je objasnio da je već razgovarao s nekim od konzultanata, a da će svoju odluku o tome koga zadržava u sustavu, a kome će se zahvaliti donijeti nakon što i službeno stupi na dužnost izvanrednog povjerenika te da će obaviti konzultacije sa svima. U Agrokoru radi 141 konzultant na koje je do prosinca potrošeno 240 milijuna kuna. Ipak lavovski dio tog novca dobio je AlixPartners koji vodi tim od 34 osobe za restrukturiranje te je kao podizvođača uzeo i domaće savjetnike kojih ima šest u timu. Tih četrdesetak ljudi do prosinca je plaćeno 117 milijuna kuna. AlixPartners je i nakon odlaska Ramljaka isticao da neće raskinuti ugovore s Texom i Alterom jer ne vide opravdanost tog poteza, a ugovore neće ni biti moguće otkazati bez poslovno opravdanog razloga. S obzirom na angažman glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića u slučaju Agrokor, pojavile su se priče da je novi izvanredni povjerenik Fabris Peruško bio njegov izbor, ali izvori iz HDZ-a tvrde da bi bilo manipulativno zaključivati kako je Fabris Jandrokovićev čovjek. Ipak potvrđuju da ga je Jandroković podržao jer Fabris ima odličan životopis i smatra ga najboljim izborom za izvanrednog povjerenika. Premijer Andrej Plenković tvrdi da nova uprava ima potporu privremenog vjerovničkog vijeća, odnosno da je dio članova pozdravio prijedlog nove uprave, dok je predstavnica dobavljača Marica Vidaković rekla da ne može odmah to komentirati.

– Nismo osjetili rezervu, nije bilo suza ni plakanja, pristupili smo procesu transparentno. Oboje su radili u okviru sustava, što im omogućava da se brzo snađu na novoj poziciji i nastave odmah s procesom, no ne bih rekao da se tu radi o kontinuitetu u odnosu na staru upravu jer oni nisu bili involvirani u pregovore s dobavljačima – kazao je Plenković.

Sberbank se vraća za stol

Peruško je objasnio da je prihvatio poziciju jer je “situacija s Agrokorom preozbiljna da ne bi prihvatio poziv premijera da naslijedi Ramljaka”, no o daljnjim potezima još nije želio govoriti, već je zamolio nekoliko dana dok ne razgovara sa svima uključenima.

– Nagodba ima svoju strukturu rada koju sada treba dovršiti. Radi se samo o promjeni vodeće osobe, nadam se da će tim koji na tome radi to uspješno privesti kraju – naglasio je Peruško svoj prioritet.

Nije iznenađenje da će se nagodba nastaviti po nacrtu koji je prezentirao Ramljak jer su tako željeli i vjerovnici. Protiv prvotne verzije tog nacrta svojevremeno su se pobunili tek dobavljači, ali su se s vremenom s Ramljakom dogovorili o nekim preinakama koje su im išle u prilog. Veliki korak naprijed učinjen je i u odnosima s ruskim Sberbankom. Naime, dolazak predstavnika ruskog kreditora na sastanak u Vladu bio je znak da su spremni razgovarati što je obrat u odnosu na dosadašnje tužbe i pokušaje ovrha diljem regije. Premijer je i u utorak razgovarao s Rusima i prema informacijama koje je dao javnosti, čini se da su pomaci napravljeni u smjeru dogovora i povlačenja tužbi.

– Razgovarao sam s predstavnicima te ruske banke o tome da i oni moraju povući odgovarajuće poteze ako žele da dođe do nagodbe – rekao je Plenković ističući da je cilj Vlade od početka do kraja procesa postići nagodbu koja će donijeti najmanje nezadovoljstva. Povratak ruskog vjerovnika za stol, odnosno povlačenje tužbi u BiH, Srbiji, Londonu, Sloveniji i Crnoj Gori, dalo bi dodatni legitimitet nagodbi jer je ipak Sberbank najveći pojedinačni vjerovnik s potraživanjima od gotovo 8,5 milijardi kuna. Nova izvanredna uprava sada treba hitno odabrati tim s kojim će raditi, konzultirati Trgovački sud oko eventualnih preinaka u skupinama vjerovnika, izabrati stalno vjerovničko vijeće te dogovoriti tempo za sklapanje nagodbe. Paralelno će krucijalno za opstanak Agrokora na tržištu biti pripremiti tvrtke za turističku sezonu koja donosi najveći dio godišnjih prihoda te refinancirati roll-up.

Prije Tiska vodio internetsku trgovinu i imao svoju tvrtku Fabris Peruško postao je poznat na domaćoj poslovnoj sceni tek kada je u svibnju preuzeo poziciju šefa financija u upravi Tiska. Došao je u jednu od najvećih tvrtki koncerna zbog smjene uprave koju je postavio Ivica Todorić. Diplomirao je elektrotehniku u Ljubljani, magistrirao na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu, a MBA studij upisao je u Bostonu, na sveučilištu Babson College. Riječ je o koledžu koji je Forbes svrstao na 74. mjesto po kvaliteti u SAD-u. Pet godina radio je za savjetničku kuću McKinsey na poslovima restrukturiranja u Europi i Rusiji. U tvrtki Lamoda.ru, odnosno internetskoj trgovini koja ima oko milijardu kuna prihoda, radio je kao direktor operacija, a nakon odlaska iz ruske tvrtke osnovao je svoju konzultantsku kompaniju. U prvoj godini poslovanja tvrtka Faveria u kojoj je bio jedini zaposlenik ostvarila je samo 71.400 kuna prihoda. Tisak je najveća tvrtka u kojoj je radio.