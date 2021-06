Marko Vučetić: 'HDZ-ovcima javno nudim desetak sati logike'

1. Zašto ste se ipak prihvatili funkcije predsjednika Gradskog vijeća, za koju ste prvotno rekli da je sve ono što ne želite biti?

Zato što sam prije toga rekao da je namjera zbog kojih ulazim u lokalnu politiku zaustaviti HDZ-ovo vladanje Zadrom. Da sam odbio prihvatiti tu funkciju, omogućio bih nastavak HDZ-ova vladanja Zadrom. Na sjednici Gradskog vijeća trebalo je nadigrati HDZ-ov mentalitet, a to sam prihvaćanjem funkcije predsjednika Gradskog vijeća i napravio. Bit ću i predsjednik i vijećnik, ali započet ću i s novim praksama koje još nisu viđene: surađivat ću s građanima, predlagat ću točke dnevnog reda koje će gradonačelnika uistinu svesti na ulogu izvršne vlasti i promijenit ću političku psihologiju Zadra. Zadar treba postati mjesto demokratskih praksi koje počivaju na pluralnosti, koje su utemeljene u građanskoj svijesti. A to predstavlja uvođenje građanskog odgoja u osnovne škole, otvaranje Zadra prema nacionalnim i svjetskim politikama i širenje političkog horizonta u kojem se posreduje snažan zadarski identitet i bez ikakvih kompleksa komunicira sa svjetskim globalnim političkim procesima i tendencijama.

2. Izabrani ste na prijedlog i uz podršku nezavisne liste Enija Meštrovića, no je li to dovoljno kompaktna fronta protiv HDZ-a, koji smatrate glavnim političkim neprijateljem u Zadru?

Da, zato što je moje polazište antihadezeovsko, ali moje politike nisu politike koje se iscrpljuju u neprijateljstvu prema HDZ-u. Enio Meštrović i ja sada nastupamo u postantihadezeovskoj fazi, a to znači da predlažemo politička rješenja koja se više uopće ne referiraju na HDZ. HDZ je, što se mene tiče, prazno mjesto politike u Zadru, a Enio Meštrović to prazno mjesto može definirati kako god on to želi.

3. Kako ste stalno naglašava li potrebu za radikalnim promjenama, što očekujete od predstavnika HDZ-a u Gradskom vijeću?

Od HDZ-a očekujem nesnalaženje koje su pokazali već na konstituirajućoj sjednici jer nisu znali na adekvatan način odgovoriti na prihvaćanje moje kandidature. Javno im nudim desetak sati logike kako bi mogli razviti racionalnu strategiju otpora novonastaloj političkoj situaciji. Nemam iluzija da će to prihvatiti i da će umjesto logike posegnuti za nepresušnim bazenom rješenja koja su im poznata, a u domeni su političke korupcije.