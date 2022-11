Maratonski postupak pod povećalo stavio Bandićevu vladavinu: 'Iznenađeni smo što smo došli do kraja'

Ovo je bio maratonski sudski postupak iz više razloga. Sud je optužnicu vraćao USKOK-u na doradu. Optuženici su koristili sva prava iz svojih obrana pa su u više navrata tražili izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Spis je po žalbama u nekoliko navrata bio što na Vrhovnom, što na Visokom kaznenom sudu. Onda su došli potres i pandemija, što je na jedno vrijeme onemogućilo održavanje rasprava jer su se trebali osigurati uvjeti za njih. Na koncu, kada je ovo vijeće preuzelo spis, moram reći da smo i mi iznenađeni što smo uspjeli doći do kraja, djelomično zahvaljujući tome što su optuženi Jureković, Nalis, Katić i Antunović pred ovim vijećem promijenili raniji stav pa su se izjasnili krivima. Priznali su krivnju i izrazili kajanje, što im je cijenjeno olakotnim – kazala je Jadranka Kos, sutkinja zagrebačkog Županijskog suda, nakon što je danas objavila nepravomoćnu presudu optuženima u aferi Bundekfest.

Suradnici Milana Bandića

Riječ je o jednom od brojnih sudskih postupka koji su pod povećalo stavili način na koji je Milan Bandić, pokojni zagrebački gradonačelnik, gotovo 20 godina vladao Zagrebom.

Svi optuženici iz ovog slučaja su bili ili njegovi bliski suradnici ili poznanici, a Zdenko Antunović je kao i Bandić bio optužen i u aferi Agram. USKOK je u aferi Bundekfest optužnicu podigao u srpnju 2015. a njome je za zloporabu položaja i ovlasti i trgovanje utjecajem teretio Ratimira Jurekovića, bivšeg stručnog savjetnika pročelnika Ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba, Josipa Nalisa, bivšeg ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb, ugostitelja Josipa Katića, Zdenka Antunovića, bivšeg direktora Arene i Cibone te Tedija Lušetića, bivšeg zamjenika pročelnika gradskog Ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Prema optužnici, USKOK ih je teretio da su od listopada 2013. do siječnja 2014. omogućili da neke tvrtke mimo javnog natječaja dobiju organizaciju manifestacija kao što je Bundekfest.

Antunović se teretio i da je od Darka T. tražio 10.000 eura kako bi njegovo trgovačko društvo dobilo poslove organizacije Zagrebačkog karnevala 2011., a USKOK u optužnici tvrdi i da je Darka T. na Antunovića uputio Milan Bandić. Od traženih 10.000 eura prema optužnici je bilo isplaćeno najmanje 50.000 kuna. Optužnica je podignuta 2015., nakon čega ju je sud vratio USKOK-u na doradu. Ponovo je podignuta godinu kasnije, a pravomoćna je postala u srpnju 2017.

Sedam godina od podizanja prvobitne optužnice Jureković je nepravomoćno osuđen na osam mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Nalis je dobio 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro. Istovjetnu kaznu dobio je i Antunović. On je dobio i sporednu novčanu kaznu od 30.000 kuna. Katić je uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Lušetić je uvjetno osuđen na 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. I njemu je izrečena sporedna novčana kazna od 45.666 kuna. Lušetić mora platiti 10.000 kuna sudskih troškova, a ostala četvorica svaki po 3000 kuna.

U odnosu na optužbe, protiv Antunovića za primanje mita donesena je odbijajuća presuda. Sutkinja Kos pojasnila je da je odbijajuća presuda donesena zbog nekih okolnosti koje su predstavljale zapreku, a ta zapreka je zastara.

Tijekom istrage Nalis je priznao krivnju, dok su je ostali negirali. Tijekom suđenja svi su prvo negirali krivnju, a onda su svi osim Lušetića promijenili stav. Priznali su krivnju te su izrazili kajanje, a na tu činjenicu se u obrazloženju presude osvrnula i sutkinja Kos.

Osuđen i u Agramu

– Njihovo priznanje krivnje ubrzalo je dovršetak ovog postupka. Što se tiče Lušetića, on se kao optuženik ima pravo braniti kako hoće, no njegova obrana nije bila u skladu s izvedenim dokazima. Jer materijalna dokumentacija iz spisa i iskazi ispitanih svjedoka potvrdili su navode optužnice, odnosno ono za što se Lušetić tereti. Kako su njegova primanja veća nego ostalih optuženika, on mora platiti 10.000 kuna sudskih troškova, dok ostali moraju platiti po 3000 kuna – kazala je sutkinja Kos. Dodala je da je optuženicima olakotnim cijenjen i protok vremena od počinjena djela te činjenica da su neosuđivani. U međuvremenu je u lipnju ove godine Antunović nepravomoćno uvjetno osuđen i u aferi Agram na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

VIDEO: Istraživanje otkrilo poslove s najgorim šefovima: Je li vaš na popisu?