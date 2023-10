Medved: Zaprimio sam stotine poziva hrvatskih branitelja koji su ogorčeni

Gradonačelnika Vukovara, Ivan Penava, kazao je da bi svi oni kojima smeta HOS trebali zaobići Vukovar, a takve je navode ministar branitelja, Tomo Medved, ocijenio kao opasne. Također, ministar je ustvrdio kako je nezamislivo da se bilo kome ograničava odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata.

"Želim kazati da žalosti činjenica da danas, na kraju dana, u fokusu nisu žrtve, već Ivan Penava i njegov nastup. Danas tijekom dana zaprimio sam stotine poziva hrvatskih branitelja koji su ogorčeni. Ogorčeni su upravo iz razloga što govorimo o podjelama, eventualnim zabranama i ograničenjima dolaska u Vukovar svih onih koji žele odati počast našim žrtvama", rekao je Medved u Dnevniku HRT-a.

"Gotovo je nezamislivo da se na ovakav način ograničava bilo kome, tko želi doći u Vukovar, odati počast žrtvama Domovinskog rata", dodao je. Na pitanje gdje je mjesto HOS-a kada se radi o Vukovaru, Medved je odgovorio: "Mjesto HOS-a je sa svim postrojbama Hrvatske vojske i policije s hrvatskim braniteljima, baš onako kako je to bilo svih ovih godina. Naša Vlada je još 2017. godine, prvi put u Zakonu o hrvatskim braniteljima, jasno definirala da je HOS sastavni dio Hrvatske vojske u obrambenom Domovinskom ratu".

Nije mu jasno zašto se ove godine HOS ističe u odnosu na ostale postrojbe. "Vukovar su branile mnoge postrojbe Hrvatske vojske i policije i zašto se ovim putem izdvaja samo HOS", zapitao se.

Kako je otkrio, susreo se s obitelji branitelja Jeana Michela Nicoliera. "Danas su kod mene bili članovi obitelji Jeana Michelea Nicoliera. Izrazili su nezadovoljstvo, negodovanje i tugu iz razloga što ih nitko nije kontaktirao, a vezano uz stavljanje slike Jeana Michelea Nicoliera", rekao je.

"Tu se nalazi i Žarko Crvenkapa. Radi se o hrvatskom branitelju kojeg smo 2019. godine u Marincima pronašli i ekshumirali te 2020. identificirali. Do sada je svake godine bila praksa izrada plakata o organizaciji i programu obilježavanja Dana sjećanja. Nikada do sada nije bio slučaj stavljanja pojedine postrojbe ili bilo kojeg imena hrvatskog branitelja", dodao je ministar.

Ministar je ustvrdio da se situacija oko obilježavanja Dana sjećanja ispolitizirala. Uz to, dodaje kako je Vlada svih godina bila uz Vukovar te ispunjavala Penavine zahtjeve.

"Podsjećam, gradonačelnik Vukovara 2017. godine pisao je meni kako bi donijeli Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta. U tom zahtjevu, naveo je još nekoliko zahtjeva, između ostaloga, povratak Hrvatske vojske u Vukovar, što smo učinili. Rješavanje pitanja Nacionalne memorijalne bolnice u Vukovaru, što smo također učinili i niz drugih projekata koje smo realizirali. Ne vidim niti jedan razlog da se na ovakav način istupa, da se ne koordinira s Vladom i da se ne koordinira s vijećem. To je vrlo opasno, pozivam ga da to izbjegava, a sve pozivam da zaista, toga dana, na dostojanstven način, kako to zaslužuju žrtve, odamo počast onima zbog kojih obilježavamo taj datum", zaključio je ministar.