Mađarska optužuje Hrvatsku da sudjeluje u akciji protiv nje, ministarstvo reagiralo na optužbe

Hrvatska nije pouzdana tranzitna zemlja za naftu, objavio je danas mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó te stavio i Hrvatsku u kontekst "koordinirane akcije protiv zemalja koje ne isporučuju oružje Ukrajini i koje su za mir". Njegova reakcija dolazi dan nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao kako je uputio pismo premijeru Mađarske Viktoru Orbánu, premijeru Slovačke Robertu Ficu i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen u kojem je izrazio spremnost Hrvatske i Janafa za transport nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Pismo je upućeno u kontekstu odluke Ukrajine da suspendira tranzit nafte ruske kompanije Lukoil preko svog teritorija prema Mađarskoj i Slovačkoj. Pismom je, istaknuo je predsjednik Vlade, signalizirana spremnost Hrvatske i Jadranskog naftovoda (Janaf) da omoguće transport nafte prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj u kapacitetu većem od 14 milijuna tona. – Janaf je kao kompanija spreman pregovarati s MOL-om o transportu i osiguranju energetske sigurnosti u izmijenjenim uvjetima – izjavio je Plenković. Mađarska se sa Slovačkom prije tjedan i pol obratila Europskoj komisiji zbog toga što je Ukrajina blokirala dio isporuka nafte nužnih za sigurnu opskrbu dviju zemalja i zatražila pomoć u medijaciji. Europska komisija napravila je analizu te, između ostalog, zaključila da su kapaciteti Hrvatske dovoljni za opskrbu i da to iskoriste, što je u pismu Mađarskoj i Slovačkoj komunicirao potpredsjednik Komisije, Latvijac Valdis Dombrovskis.

– U njemu je opisao da Ukrajina ne ugrožava opskrbu ni Mađarske ni Slovačke i da ima još jedan naftovod preko Hrvatske te da ga iskoristimo – kazao je mađarski ministar koji takav odgovor smatra skandalom jer "još jednom dokazuje da Ukrajinci mogu priuštiti sve protiv zemalja članica EU, pogotovo ako su za mir i ne isporučuju oružje".

Potom se detaljno pozabavio Hrvatskom. – Očito je slučajnost što je hrvatski premijer jučer pismom predsjednici Europske komisije promovirao naftovod kroz Hrvatsku. Osim što dva pisma potvrđuju da je riječ o akciji koordiniranoj iz Bruxellesa, postoji još jedan veliki problem s "hrvatskom opcijom". Hrvatska jednostavno nije pouzdana tranzitna zemlja. Nije pouzdana jer je tranzitna cijena nafte od izbijanja rata pet puta povećana u odnosu na prosječne tržišne vrijednosti. Nije pouzdana, jer su onemogućavali MOL-u angažiranje dugoročnih transportnih kapaciteta, jer nisu provedene potrebne investicije za povećanje kapaciteta pruge – kaže i zaključuje kako bi "zaustavljanje isporuke nafte s istoka ostavilo Mađarsku i Slovačku na milost i nemilost nepouzdanoj tranzitnoj zemlji".

Na izjave mađarskog ministra vanjskih poslova reagiralo je hrvatsko Ministarstvo gospodarstva kazavši kako je JANAF u potpunosti tehnički i organizacijski spreman pružiti srednjoeuropskim rafinerijama opskrbu dovoljnih količina nafte za rad u punom kapacitetu, a Hrvatska je i ostaje pouzdana tranzitna zemlja koja dosljedno ispunjava svoje međunarodne obveze i doprinosi energetskoj stabilnosti, kako Hrvatske tako i drugih zemalja, a u konačnici i same Europske unije.

- Ove situacije podsjećaju nas na nepredvidljivo i kontradiktorno ponašanje Mađarske u pitanjima energetske suradnje. Umjesto stvaranja nepovjerenja i konflikta, potrebno je fokusirati se na zajedničke ciljeve koji će donijeti koristi obim zemljama i regiji u cjelini. Stabilna i pouzdana energetska suradnja ključna je za sigurnost i prosperitet svih uključenih strana - kažu. JANAF kontinuirano ulaže u održavanje i sigurnost svog transportno-skladišnog sustava te je u veljači 2023. godine zajedno s predstavnicima MOL Grupe testiran transportni kapacitet naftovoda na dionici prema mađarskoj granici. Utvrđeno je kako se njime mjesečno može transportirati 1,2 milijuna tona sirove nafte te je JANAF u cijelosti u mogućnosti zadovoljiti potrebe rafinerija MOL Grupe u Bratislav i Budimpešti za sirovom naftom, podsjećaju.

Odbacuju i navode o podizanju naknada za tranzit nafte JANAF jer je "riječ o metodologiji izračuna naknada koja uzima u obzir duljinu i razinu iskorištenosti kapaciteta pojedine dionice naftovoda, kao i pregovarački proces te nije vezana uz pravnu osobu. Mađarska strana upoznata je s predmetnom JANAF-ovom metodologijom te nema govora o proizvoljnim izračunima".

- Podsjećamo da su odnosi Hrvatske i Mađarske u kontekstu energetskih projekata već bili poljuljani tijekom pripreme za izgradnju LNG terminala na otoku Krku. Unatoč tome što su mađarske tvrtke imale priliku biti s hrvatskim (su)vlasnik, a potom i korisnik terminala, odbili su prvo javni poziv za ulazak u vlasništvo (Call for Equity), a potom i mogućnost inicijalnog zakupa kapaciteta terminala (Open Season). Nakon što je Republika Hrvatska, uz financijsku pomoć Europske Unije, uspješno realizirala projekt, Mađarska je promijenila stav i počela se žaliti na dostatnost kapaciteta terminala i transportnog sustava plinovoda te cijena (tarifa) korištenja istih. Ironično, dvije najveće mađarske tvrtke sada su najveći zakupci kapaciteta LNG terminala i to do 2037. godine i uredno plaćaju iste tarife kao i svi drugi korisnici. Stoga je izjava Szzijjartoa kako bi obustava isporuke nafte s istoka ostavila Mađarsku i Slovačku „na milost i nemilost nepouzdane tranzitne zemlje“ suluda i krajnje besmislena - dodaju iz Ministarstva.