Mačetom je ubadao ljude na proslavi Hanuke. Pet ih je ranjeno, dvoje teže

Napadač s maramom i mačetom ušetao je u rabinovu kuću u mjestu Monsey u predgrađu New Yorka, u kojoj je više od 100 ljudi slavilo Hanuku, jedan od najvećih židovskih praznika.

Počeo je ubadati ljude, ranivši petero, od kojih je dvoje, kako javljaju iz bolnice, u kritičnom stanju. Jedna je žrtva probodena šest puta, a među žrtvama je i rabinova kći. Aron Kohn, koji je bio na proslavi Hanuke, kazao je da je napadač izvukao mačetu koja je bila “poput metle”, i to u trenutku kada je rabin palio svijeću u sedmoj noći Hanuke.

Židovi u tjednu Hanuke svake večeri zapale po jednu svjetiljku devetokrakog svijećnjaka u spomen na događaje iz 164. g. prije Krista, kada je nakon trogodišnjih borbi ponovno posvećen jeruzalemski hram.

Mjesto nije slučajno

Napadač je pokušao upasti i u obližnju sinagogu, ali je netko srećom na vrijeme zatvorio vrata, spriječivši tako još jedan pokolj. Napadač je pobjegao s mjesta zločina, ali ga je policija ubrzo uhitila u Harlemu. Američki mediji napadača opisuju kao “visokog crnca”. Monsey očito nije odabran slučajno.

Okrug Rockland, u kojem je i Monsey, ima najveću židovsku populaciju po glavi stanovnika u SAD-u, s više od 30 posto židovskog stanovništva. Među njima je i velika skupina hasida, ultraortodoksnih Židova koji su i jedna od najizoliranijih židovskih zajednica. Hasidi su žrtve najnovijeg napada u Monseyu.

Državna tužiteljica u New Yorku Letitia James objavila je “nultu toleranciju” na zločine iz mržnje solidarizirajući se sa židovskom zajednicom. Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio poručio je da “mržnji nema mjesta u New Yorku” smatrajući antisemitske napade i napade iz mržnje napadima na sve Njujorčane.

Javili su se i izraelski predsjednik i premijer Reuven Rivlin i Benjamin Netanyahu, osuđujući napad. Oglasio se i guverner New Yorka Andrew Cuomo nazivajući antisemitizam “odvratnim”. Kazao je da je riječ o “podlom i kukavičkom činu”, ali i zadnjem u “nizu antisemitskih napada” aludirajući na činjenicu da je u New Yorku u samo tjedan dana zabilježeno čak osam antisemitskih napada.

Jedan od njih bio je i nedavni tragični napad na košer-prodavaonice u Jerseyu u saveznoj državi New Jersey u kojem je ubijeno šest ljudi. Policija je taj napad okarakterizirala kao teroristički čin s antisemitskom pozadinom. Čini se da je odgovornima nakon toga zazvonilo zvono za uzbunu.

Gradonačelnik De Blasio najavio je da će policija zaštititi ključne lokacije židovske zajednice, nazivajući antisemitske napade “nacionalnom krizom”. Vlasti su odlučile povećati broj policijskih patrola na područjima na kojima žive Židovi, poput Borough Parka, Crown Heightsa i Williamsburga, a osobita se pozornost pridaje zaštiti sinagoga i sjedištima židovskih zajednica.

Međutim, upravo napad u Monseyu svjedoči o tome da ni pojačane mjere nisu dovoljne i da je židovskoj zajednici potrebna veća zaštita. Posljednjih je godina u SAD-u zabilježeno više krvavih antisemitskih napada. U travnju ove godine u sinagogi u blizini San Diega 19-godišnji je mladić zapucao na vjernike posljednjeg dana Pashe ubivši jednu i ranivši više osoba, a šest mjeseci ranije napadač na sinagogu u Pittsburghu ubio je 11 vjernika u najsmrtonosnijem antisemitskom napadu u povijesti SAD-a.

Val antisemitizma

Broj antisemitskih izgreda u SAD-u u prošloj godini popeo se na 1986, što je porast od čak 57 posto u odnosu na prethodnu godinu, a antisemitizam je u porastu i u Europi. Židovi se ponovno iseljavaju iz Francuske, strahujući za vlastitu sigurnost, a zabrinutost zbog antisemitizma osjećaju i Židovi u Nizozemskoj, Belgiji i Velikoj Britaniji.

Antisemitizam je u porastu i u srednjoj i istočnoj Europi, o čemu svjedoče Poljska i Mađarska, gdje je antisemitizam postao dio desničarskog narativa. Židovi su ponovno ugroženi i u Njemačkoj, zbog čega policija čuva tamošnje sinagoge i druge ustanove židovske zajednice.