Lov na puhove već dugo godina nije obiteljska tradicija

Iako se u objašnjenju održavanja Puharske noći grad Čabar opravdava brojnim prigovarima ‘kako se u drugim podnebljima organiziraju razne manifestacije’, a poziva se i na iznimno staru tradiciju lova na puhove u Gorskom kotaru i Lici, čini se da je ipak riječ o običajima koje mlađi potpuno ignoriraju.

Potvrđuju to i Gorani koji se više niti ne sjećaju kad je netko od njihovih obitelji ili susjeda išao u lov na puha. I uglavnom se čude objašnjenjima kojima Grad opravdava puharsku noć. Kažu, nije ona ništa novo, ali je lov na puhove sve rjeđi. I ne bi ga uopće trebalo biti.



- Nitko od mladih više ne lovi puhove, to je davno prošlo vrijeme. Većina obitelji prestala je to raditi sigurno prije 20 godina, ne znam zapravo nikoga da to još uvijek radi. Puholov je izumro kao neka obiteljska tradicija. Puhova mast je kao čudotvorna, ali takvih narodnih lijekova ima čitavo čudo - kaže nam jedan od stanovnika Čabra (podaci u redakciji), koji je bio tinejdžer kad se išlo u lov na puhove. Dodaje kako dozvole o kojima pričaju u Gradu sigurno nitko nema, ni ne znaju da im treba. Imaju ih možda samo oni koji u lov idu ciljano radi mesa i puhove masti. A još uvijek se vrlo dobro sjeća i kako je taj lov izgledao.

- Neki puhovi su odmah umrli, druge smo znali pronaći i neozlijeđene. Puštali smo ih u šumu, a nekad smo ih i kao ptičice držali u kavezima. Neki su bili lakše ozljeđeni pa su se oporavili. Najgore je bilo kad smo pronašli teško ozlijeđenog puha kojeg nitko nije mogao ubiti, jadan se znao satima mučiti - priča nam i dodaje da je te scene teško zaboraviti. I baš zbog toga, ističe, Grad bi trebao prestati širiti takve glupe pozive.

Foto: Prijatelji životinja



A Prijatelji životinja upozorili su Grad Čabar da organiziranjem ovoga događanja potiče krivolov i kršenje zakona, ali i predstavlja svoj grad kao zaostalo mjesto u kojemu se, pravdajući se nastavljanjem tradicije, ubijaju i muče životinje.

- Pozivamo vas da odbacite tradicije koje zbog svoje okrutnosti pripadaju sramotnoj prošlosti i kojima nema mjesta u suvremenom svijetu. Bilo bi primjereno i edukativno za djecu i mlade, ali i starije, da svoju turističku ponudu temeljite na civiliziranim sadržajima i etičnom odnosu prema životinjama - stoji u dopisu Prijatelja životinja. Mreža za zaštitu životinja, koja okuplja 43 udruge za zaštitu životinja, pozvala je Čabar da otkaže „Puharsku noć”. Kažu, neka puh bude zaštitni znak Čabra, ali u kontekstu njegove zaštite i zaštite prirode općenito. Jednako tako, smatraju da bi se izmjenama Zakona o lovstvu puholov trebao potpuno zabraniti.