Ljubav i empatija prema životinjama nemaju rok trajanja

U petoj godini rada Royal Cat hotel preselio se na novu adresu u Odri. Na 150 četvornih metara i na dvije etaže smješteno je 30 bokseva. Tu je i velika igraonica (Master Playroom), dvije spavaonice te stepenište na kojem se mace mogu izležavati.

– Preselili smo se prvenstveno zbog toga što je nova lokacija puno pristupačnija za klijente, a k nama dolaze i gosti iz Amerike i Kanade koji ljetuju u Hrvatskoj.Ovaj prostor blizu je obilaznice i na putu prema zračnoj luci. Drugi razlog, ali ne manje važan, jest veličina prostora i veća komocija. To je bitno da se mace osjećaju sigurno i da nisu izložene stresu i napetosti. Mirna, staložena i pozitivna energija u hotelu za mace zaista je jako bitna. Prostori ne smiju biti pretrpani s penjalicama, boksevima i igračkama – ističe Mirjana Sović, vlasnica ovog hotela za mačke i dodaje da nije bilo baš jednostavno pronaći adekvatan prostor i lokaciju. U novom prostoru uz postojećih 18 VIP i 12 Classic apartmana imaju mogućnost postavljanja dodatnih mobilnih apartmana. Maksimalno mogu primiti 90 mačaka. Vlasnici maca koje borave kod njih putem linka uvijek mogu vidjeti što njihovi ljubimci rade. Svi apartmani su jednako opremljeni, razlikuju se samo po veličini. Tako u VIP apartmanima može boraviti više maca koje dolaze iz istog kućanstva. Hotel je opremljen podnim grijanjem, klimom, a na televizoru je uz umurujuću glazbu uvijek program za mace.

– Apartmani služe isključivo da svaka maca u njemu ima svoj kutak mira, hranu, vodu, svježu mačju travu i WC koji ne dijele s ostalim nepoznatim macama, što je najbitnije kod čuvanja maca. Prvenstveno iz higijenskih razloga, ali i da maca koja ne podnosi druge mace nije prisiljena na druženje s njima. Odnosno, ako nije odmah spremna za druženje s drugim mačkama time izbjegavamo da maca bude pod stresom te sprečavamo ozljede među macama. U zajedničkom prostoru nema zajedničkog WC-a ni zdjelica s hranom i vodom. Slina i izmet mogu biti prenosioci raznih virusa i bakterija, iako sve mace koje su kod nas moraju biti uredno cijepljene i očišćene od svih unutarnjih i vanjskih nametnika. Nakon doručka mace se puštaju iz apartmana na druženje i igranje, a tete čuvalice ih stalno nadziru. Nekoliko puta na dan vraćamo ih u apartmane da obave nuždu, papaju ili u miru odspavaju, a nakon toga ponovno se druže – opisuje vlasnica hotela i dodaje da preko noći mace nisu otvorene jer su im sigurnost i zdravlje maca prioriteti koji se nisu promijenili ni u novom prostoru. Zbog toga su im važne i sve informacije koje im daju vlasnici čije mace čuvaju. Mace obično ostaju na čuvanju pet do 10 dana, ali imaju i opciju dugoročnog čuvanja. Zbog svog odnosa i prema životinjama i prema njihovim vlasnicima hotel je prepoznat pa M. Sović razmišlja o proširenja hotela na druge lokacije (gradove, države), odnosno o opciji franšiznog poslovanja.

No Royal Cat hotel nije fokusiran samo na vlasničke mace. I Mirjana Sović i njezina kolegica Rahela Cvitković dugi niz godina angažirane su volonterke.

– To se nikada neće promijeniti. Ljubav i empatija prema životinjama nešto je što imaš ili nemaš, tako nešto nema rok trajanja. Upravo ta posebna ljubav me je i dovela do ovoga. Ne radi se tu samo o profitu nego o nečem neprocjenjivom što nikakav novac svijeta ne može zamijeniti ni kupiti, a to je istinska empatija, briga i ljubav prema životinjama. Sukladno tome živiš, radiš, dišeš i postojiš. Ponosne smo na projekt ‘Udomi macu’ koji traje već pet godina. Spajamo tvrtke i udruge koje se bave pomaganjem i spašavanjem napuštenih maca kako bismo im pomogli jer su njihovi kapaciteti maksimalno iskorišteni. Cilj je da pravne ili fizičke osobe sponzoriraju smještaj na minimalno šest mjeseci za mace koje su dulje vrijeme na skrbi neke od udruga. Svaki sponzorski apartman dobio bi ime po sponzoru, a svaka maca koja se tako udomi u novi dom ide cijepljena, kastrirana, očišćena od svih unutarnjih i vanjskih nametnika te s poklon paketom u kojem su hrana i poslastice. A hotel nudi i posebne pogodnosti za smještaj ovako udomljenih maca. Kroz projekt ‘Udomi macu’ u svoje domove otišlo je 26 maca, a u suradnji s udrugom Prava šapa najveći sponzor bio je Konzum – govori nam M. Sović.

U hotelu su trenutačno dvije mace kojima traže dom, Miki i Maus, braco i seka.

– Jako su mirne, drage i zahvalne. Odlično se slažu sa svim macama i obožavaju se češljati i maziti. Spašeni su prije godinu dana, prve mjesece života proveli su uz hrpu mačjih leševa, hranili su se ostacima koje su pronašli. Tko zna što su sve prošli. Bili su na privremenom smještaju kod cura iz "Mic po Mic do Doma", a danas su vesele, zdrave i zaigrane mace. Imaju godinu i pol, no kako su doslovno mini mace, izgledaju kao da imaju pet mjeseci. Uredno su cijepljeni protiv mačjih zaraznih bolesti, redovito čišćeni od parazita, sterilizirani i čipirani – ističe te dodaje da se nadaju zajedničkom domu jer su Miki i Maus jako vezani.