Prijeti im drastična kazna: Ljetovanja za Britance pod upitnikom

Hladni tuš bile su Britancima željnima putovanja po svijetu posljednje izjave njihova premijera. Nakon što je početkom veljače podgrijao optimizam oko putovanja u inozemstvo najavivši da će konkretan režim biti objavljen 17. svibnja, Boris Johnson sada ne krije da je zabrinut koronabrojkama u mnogim europskim zemljama i upozorava da bi se val ljetnih putovanja u inozemstvo na jesen mogao vratiti kao novi val korone.

Masovnim putovanjima u inozemstvo, kazao je britanski premijer, riskira se i novi lockdown na zimu. Koliko se u Britaniji, koja u normalnim okolnostima svijetu daje po nekoliko desetaka milijuna turista godišnje, ozbiljno postavljaju prema ‘uvozu’ korone, potvrđuje i činjenica da će ovaj tjedan u parlament zakon prema kojima svi koji bez valjanog razloga otputuju u inozemstvo do 17. svibnja mogu biti kažnjeni kaznom i od 5000 funti.

Lani 127.000 Britanaca

Mogućnost da se nakon 17. svibnja ipak dopuste turistička putovanja u inozemstvo nije još uvijek isključena. Ili barem da se to, kako se kalkulira u zemlji gdje je više od polovice stanovništva već procijepljeno, dogodi s nekim kasnijim datumom. Hrvatske se to itekako tiče. U godinama prije korone s Otoka smo dobivali 900.000 gostiju i 4,6 milijuna noćenja. Ni u mršavoj prošlogodišnjoj turističkoj sezoni Britanci nisu posve izostali. Bilo ih je oko 127.000, a ostvarili su 685.000 noćenja. Kad je britanski premijer početkom veljače najavio liberalizaciju putovanja od svibnja, na Jadranu se to odmah osjetilo. Buking je živnuo, rezervacije su počele kapati, ali sve je opet zastalo posljednjih tjedana.

– Bilo je nešto rezervacija za ljeto i jesen ove godine, ali mnogi Britanci koji su zakazali lanjski odmor prebacili su ga na travanj ili svibanj ove godine, a i to sad ili otkazuju ili opet prebacuju za kasnije – kaže Petar Krvarić, direktor marketinga u turističkoj kompaniji Importanne grupe Royal hotels&resort, koja na dubrovačkom području ima pet visokokategornika i gdje su Britanci najbrojniji gosti.

Brnjac: Dijalog je otvoren

Turistički radnici nadaju se da će u svibnju iz Britanije ipak stići pozitivnije vijesti.

– Mi moramo odraditi naš dio, stabilizirati epidemiološku situaciju, pa nikome nećemo dati argumente da reducira putovanja – stav je direktora Hrvatske udruge turizma Veljka Ostojića. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac kaže da je Hrvatske i dalje u Britaniji percipirana kao visokokvalitetna, poželjna i sigurna destinacija, te da je otvoren dijalog s britanskom stranom oko modaliteta olakšavanja putovanja između dvije zemlje.

– Hrvatska će za britanske turiste biti otvorena čim oni budu mogli putovati – poručuje ministrica Brnjac.