Liječnica otkrila koja je bolest u Hrvatskoj češća i od dijabetesa: 'Većina ljudi ne zna da je ima'

Specijalistica nefrologije s KBC-a Zagreb i članica Lige za hipertenziju Ana Jelaković otkrila je kako postoje povezanosti klimatskih promjena s visokim krvnim tlakom, jer temperaturne promjene mogu biti vrlo opasne za kronične bolesnike i starije osobe.

"Prirodno je da što je temperatura veća, to se arterije više šire i taj arterijski tlak pada. Problem je što te promjene arterijskog tlaka najviše pogađaju one najranjivije – bolesnike i starije osobe. Bolesnici i oni koji uzimaju lijekove za tlak to puno teže podnose”, rekla je Jelaković te istaknula kako se arterijsku hipertenziju naziva 'tihim ubojicom'.

"Arterijska hipertenzija je najčešća kronična nezarazna bolest današnjice. Većina svijeta ima porast pojavnosti arterijske hipertenzije. To toga nas dovodi sedentarni stil života, nezdrava prehrana, itd. Arterijska hipertenzija se lako ušulja i teško se primijeti jer nema simptoma", kazala je za N1.

Najčešći simptomi koje osjećaju osobe s visokim krvnim tlakom (hipertoničari) su vrtoglavice, glavobolje, pritisak u prsima i intolerancija napora.

Većina ljudi ne zna

Doktorica Jelaković upozorila je na još jednu bolest koja je neprepoznata u Hrvatskoj.

“Kronična bubrežna bolest je neprepoznati čimbenik rizika u općoj populaciji. Prema našem istraživanju u Hrvatskoj ona prelazi incidenciju, odnosno pojavnost, dijabetesa i iznosi čak 13 posto. Nažalost, većina ljudi ne zna da ima narušenu bubrežnu funkciju”, napominje liječnica.

S obzirom na sve veće klimatske ekstreme, veći broj ljudi mogao bi imati probleme sa zdravljem, a doktorica Jelaković ističe da se boji da sustav nije na to spreman.

“To se pokazalo u zadnjoj pandemiji. Opća populacija je u Hrvatskoj skeptična oko svega, kako oko cjepiva, pa tako i oko klimatskih promjena. U Hrvatskoj još uvijek imate ljude koji ne vjeruju u klimatske promjene”, kazala je.

