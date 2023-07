Liječenje u privatnim klinikama ne mogu si priuštiti ni zaposleni i visokoobrazovani

- Trećina ispitanika liječnika posjećuje jednom do tri puta mjesečno, uglavnom su to stariji od 50, više žene i nižeobrazovani ili s malim primanjima. To ima logike ako se zna da je riječ o fizičkim poslovima ili onima u lošijim uvjetima gdje ljudi brže obolijevaju, ali ima veze i s niskom zdravstvenom pismenošću - objašnjava dr. Jerković.

Obiteljskom liječniku ide se u 90% slučajeva, u 58,5% specijalisti a zubaru u 51,6%. Više od polovice (52,7%) ispitanika na specijalističke preglede ide isključivo u javne zdravstvene ustanove, češće ih koristi ide 24,2%, dok ih 9% češće koristi javno zdravstvo, a samo 2% isključivo ide privatno.

U posljednje dvije godine najviše ispitanih javni zdravstveni sustav koristilo je tri do pet puta (22,8%) i 6 do 10 puta (22,5%). Privatne ustanove u tom periodu nijednom nije koristilo 49,5% građana, 22,8% je koristilo jednom ili dvaput a 15,1% tri do pet puta. No kad bi mogli, privatno bi češće išlo 61,4%, no to ne mogu najviše zbog financija (57,2%). Za to nema potrebe jer uspiju sve obaviti u javnom zdravstvu, kaže ih 36,5%.

Ocjenjujući kategorije u javnim zdravstvenim ustanovama, najvišu ocjenu (4,2) daje se kategoriji kvaliteta/stručnost medicinskih sestara i drugog pomoćnog osoblja. Slijede liječnici (4,1), a najlošije se ocjenjuje tehnička opremljenost i brzina dobivanja termina za pregled ili zahvat (2,6). Kod privatnih ustanova ocjene su ujednačenije i sve su kategorije ocijenjene četvorkom.

Na pitanje koliko si lako ili teško mogu financijski priuštiti lijekove koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem 60% građana navodi da to mogu teško ili vrlo teško. Istovremeno svoje zdravstveno stanje najviše ih (42,5%) smatra uglavnom dobrim. Dopunsko osiguranje ima 93,8% ispitanika, više žena. Dodatno ima samo 21,5% i to više muškaraca. Na lijekove i pomagala u proteklih godinu dana najviše je (27,7%) potrošilo između 100 i 200 eura, a 21,2% ih nije potrošilo ništa. Više od 200 eura troši 17,9%.

Čak 65% u godinu dana nije potrošilo ni euro na privatne zdravstvene usluge, dok ih je 23,5% potrošilo do 250 eura a 11,1% više. Ispitanici, njih 53,3%, kažu da je njihovo kućanstvo u proteklih godinu dana na lijekove i medicinska pomagala potrošilo do 200 eura, kaže 53,3% ispitanika, dok ih je više od 30% dalo više od tog iznosa. Na usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama 60,1% ispitanika nije potrošilo ni euro u godinu dana, dok ih je do 160 eura potrošilo 17,2%, njih 11,6% od 161 do 300 eura i 11,1% više od toga.

