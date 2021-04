Lagano olakšanje u austrijskim bolnicama. Svaki peti Austrijanac već cijepljen prvom dozom

Napetost u jedinicama intenzivne njege u austrijskim bolnicama, posebice na istoku zemlje, lagano popušta. Prema podacima Ministarstva zdravlja u nedjelju je zabilježeno 2.076 novozaraženih koronavirusom u proteklih 24 sata, od čega najviše u Beču, njih 487. Slijede Donja Austrija (405), Gornja Austrija (387), Štajerska (258), Tirol (180), Koruška (148), Salzburg (98), Vorarlberg (68) i Gradišće (45). Pritom treba uzeti u obzir da se radi o nedjeljnim podacima, jer poznato je da se subotom i nedjeljom znatno manje testira.

Trenutačno od koronavirusa i njegovih mutacija u Austriji boluje 28.307 osoba, od čega je prema nedjeljnim podacima njih 2.011 hospitalizirano, uključujući 546 pacijenata u intenzivnoj njezi. A upravo alarmantno stanje proteklih dana i tjedana u jedinicama intenzivne njege, posebice u bolnicama u Beču, Donjoj Austriji i Gradišću uzbunilo je ne samo austrijsku vladu i njen Znanstveno-medicinski tim, nego i „obične“ male ljude u ovoj alpskoj zemlji, koja „stenje“ pod najezdom britanskog soja koronavirusa. Ono što je posebno vidljivo i ohrabrujuće posljednjih nekoliko dana pa tako i u nedjelju da je broj novozaraženih u padu, kao i broj pacijenata u intenzivnoj njezi, koji je pao u odnosu na prošli tjedan za preko 9 posto.

Kako u nedjelju navode mediji, „stabilizacija“ epidemiološke situacije i „lagano“ olakšanje. Uz napomenu kako je obratu situacije doprinijela i činjenica da je trenutačno gotovo svaki peti Austrijanac odnosno njih 20 posto cijepljeno, barem već jednom dozom cjepiva. U inače prepunim jedinicama intenzivne njege također je zabilježen pad broja pacijenata od oko 20 posto, te je u nedjelju intenzivnu skrb trebalo još 194 „teško“ korona oboljelih. Znanstveno-medicinski tim austrijske vlade procijenio je da bi do 28. travnja broj pacijenata u intenzivnoj njezi trebao pasti na 521, a hospitaliziranih na 1.530. Danas ih je bilo 2.011, ali to je još uvijek za 13 posto manje nego prošli tjedan.

Sedmodnevna incidencija u nedjelju je iznosila 184,4 novozaraženih na 100.000 stanovnika, što je nakon dugog vremena da je ta vrijednost pala ispod brojke 200. Također znak nade, ističu mediji. Austrijska vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom, nakon savjetovanja sa stručnjacima, oporbom i pokrajinskim čelnicima u petak je najavila mogućnost „otključavanja“ zemlje sredinom svibnja, i to istovremeno u svim pokrajinama i na svim područjima, od ugostiteljstva i turizma do kulture i sporta. Za neke su to preoptimistični planovi.

Kurz je za kraj narednog tjedna najavio predstavljanje Plana „otvaranja“ zemlje s točnim datumima. Sigrid Maurer, šefica Kluba Zelenih u austrijskom parlamentu, inače partnera Kurzovih „narodnjaka“ u vladajućoj koaliciji je u nedjelju pojasnila: „Još ne znamo, koji će to biti koraci otvaranja. Jasno je da moramo i dalje sve činiti kako bi brojke održali na niskoj razini. A otvaranje mora uslijediti s punom odgovornošću i oprezno“. Maurer je istaknula kako je „sredina svibnja“ o kojoj je govorio kancelar Kurz samo „orijentirajuća vrijednost“. U Austriji je od početka pandemije do danas registrirano ukupno 593.423 COVID-19 oboljelih, 555.218 ozdravljenih i 9.898 umrlih, od čega 28 u proteklih 24 sata. Prema podacima Ministarstva zdravlja do subote je u Austriji protiv koronavirusa cijepljeno gotovo 2,5 milijuna Austrijanaca, točnije njih 2.457.087, od oko 5 milijuna koliko ih je za sada izrazilo spremnost za cijepljenje.