Kutinskom gradonačelniku produljen istražni zatvor. Odvjetnica: Ovo je u biti pravosudni reket koji može ići unedogled

Gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću produljen je istražni zatvor za još mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Prvotnih mjesec dana mu je bilo određeno zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, no naknadno je uvažena žalba USKOK-a te je istražni zatvor prihvaćen i zbog opasnosti zbog ponavljanja djela.

Zlatka Babića USKOK tereti za počinjenje kaznenih djela podmićivanja zastupnika i trgovanja utjecajem, a vezano za zapošljavanja u gradskoj komunalnoj tvrtki Eko Moslavina. Uz Babića (HDZ) su bili uhićeni i donedavni predsjednik kutinskog Gradskog vijeća Davor Kljakić (HSLS), nezavisni vijećnik Dražen Kinderman te bivši vijećnik Darko Kousek. Oni su u međuvremenu pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a zadnji svjedok u ovom istražnom dijelu procesa ispitan je 11. siječnja.

Odvjetnica uhićenog gradonačelnika Višnja Drenski Lasan najavljuje žalbu na rješenje o produljenju istražnog zatvora.

"Gradonačelnik Zlatko Babić sve svoje ovlasti prenio je na zamjenicu gradonačelnika koja je izabrana na izborima, i to nije nikakva osoba koju je on izabrao i prenio joj svoje ovlasti pa će on preko nje upravljati. Ona je na demokratskim izborima izabrana na funkciju zamjenice gradonačelnika. Ovo je u biti pravosudni reket koji može ići unedogled", rekla je odvjetnica Drenski Lasan najavljujući kako će, ako treba, u ovom predmetu ići do Ustavnog suda.

"To pitanje nije razriješeno. Pitanje opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na državne i lokalne izabrane dužnosnike nije pravno riješeno. Na to je još u pitanju Marine Lovrić Merzel u svojim odlukama Ustavni sud upozoravao državu, da je sadašnje zakonodavno rješenje u tom pogledu nedorečeno i nejasno. No, država nije ništa od tada poduzela nego svaki put ide ista stvar – daj ostavku pa ideš van. A nauštrb presumpcije nevinosti", rekla je odvjetnica istaknuvši kako Zlatko Babić ne smatra da je počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

"No povukao se s funkcije, sve ovlasti ima netko drugi, a njega i dalje drže u pritvoru samo zato da bi odstupio s funkcije na kojoj jest i na koju je izabran na izborima. A vrijedi presumpcija nedužnosti. On ima 57 godina, mjesec dana je već unutra i jasno je da kod jednog normalnog čovjeka mjesec dana biti zaključan 22 sata dnevno poluči neki efekt, kad bude na slobodi da ne počini nikakve druge radnje koje bi bile sumnjive. Ovo s pritvorom – može se unedogled nekoga držati, a zakonodavac kaže dok ne istekne maksimalni istražni zatvor. Dakle, ide žalba na ovo rješenje, a po svemu sudeći i ustavna tužba s obzirom na to da to pitanje zaista nije razriješeno pa ćemo, nadam se, dobiti neki epilog i za ovaj i sve buduće slučajeve od Ustavnog suda", zaključila je odvjetnica Višnja Drenski Lasan.