Kuščević: Napadi oporbe da je to spin Vlade su smiješni

Ministar uprave Lovro Kuščević nazvao je danas smiješnim tvrdnje dijela oporbenih zastupnika kako je afera koja se veže uz potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića zapravo spin Vlade.

Riječ je, podsjetimo, o priči koju je objavio tjednik Nacional o fotomontažama fotografija ministra Tolušića s prostitukom u Zemunu, a s kojima se, kako je priopćeno iz Vlade, željelo destabilizirati cijelu hrvatsku Vladu.

- Žao mi je da se događa ovakva afera koja se skrenula pozornost sa svih dobrih projekata Vlade, no

napadi oporbe da je to spin Vlade su smiješni. Ovo je zaista najniži pokušaj difamacije potpredsjednika Vlade, njega kao političara i kao osobe i njegove obitelji, a s obzirom na poziciju, naravno da to utječe na cijelu vladu – smatra Kuščević.

Da slučajno dozna da postoje fotomontaže njega, on bi, kaže, sve prijavio policiji.

- Poveo bih računa da se zaštiti moj integritet kao i integritet Vlade – tvrdi Kuščević.

Iako se predsjednik Vlade Andrej Plenković s jučerašnje sjednice zahvalio na zrelosti vlasnika i urednika tjednika Nacional, koji je, kako je rekao, "vrlo razborito postupio u ovoj temi i SOA-i koja je u izrazito kratkom roku utvrdila da se radi o falsifikatu", Kuščević vjeruje da sporne fotografije nije ni trebalo objavljivati.

- Sve relevantne službe su utvrdile da se radi po fotomontaži, mediji moraju početi paziti što objavljuju, koje fotografije objavljuju i u kojem kontekstu. Treba pitati urednika Nacionala zašto je to objavio, ja ne bih volio da to izađe da sam ja na njima. Ne bih htio da se ovakve situacije događaju nikome, a kamo li članovima Vlade, hajdemo svi zajedno raditi na jačanju objektivnosti – pozvao je ministar uprave.

