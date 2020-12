Kurz najavio: Moramo se naoružati za treći val u siječnju i veljači. Pooštravamo pravila za blagdane

„S privlačim sredstvima u ulice za testiranje“, „Sada dolazi obvezni korona test“, „Gotovina na ruke kao poticaj za testiranje“, „Kancelar je pravilno postupio, sada smo mi na redu“, samo su neki naslovi u nedjeljnim izdanjima austrijskih medija koji pišu o izuzetno slabom odazivu Austrijanaca na masovno testiranje brzim antigen testovima protiv koronavirusa, koje je primjerice u gotovo dvomilijunskom Beču tek nešto iznad 10 posto.

Također hvale posljednje poteze austrijske vlade na čelu s kancelarom Kurzom, koji je već u petak najavio drugi krug masovnog testiranja stanovništva od 8. do 10 siječnja 2021. te uvođenje obveznog testiranja svaka dva tjedna za određene skupine zanimanja koje obilježavaju uski kontakti s drugim ljudima. Obvezno se testiranje uvodi i za područja Austrije s visokom sedmodnevnom incidencijom (broj zaraženih na 100.000 stanovnika), kao spas od stavljanja u karantenu cjelokupnog tog područja. O svim tim temama i dilemama austrijski kancelar Sebastian Kurz iznio je svoje stavove u razgovoru za domaći dnevni list „Österreich“ u kojem tvrdi da će „3. val biti još jači od drugog“.

Također pojašnjava zašto je bilo nužno dodatno pooštriti mjere okupljanja za božićne i novogodišnje blagdane. „Lockdown je bio uspješan, uspjeli smo prepoloviti broj novih slučajeva zaraze. Ali unatoč tome nalazimo se na ekstremno visokoj razini. Ako se sada tome ne suprotstavimo i poduzmemo potrebne mjere, tada kormilarimo u smjeru apsolutne katastrofe u siječnju“, upozorio je Kurz. Na upit da li se boji da bi predstojeći blagdani mogli dovesti do novog porasta broja novozaraženih austrijski kancelar je odgovorio: „Naravno! Božić će biti veliki izazov. Stoga apeliram na sve, da se u božićno vrijeme susreću sa što je moguće manje ljudi. I ako se sretnu, onda najbolje u šetnji na svježem zraku. Svaki od nas za Božić snosi veliku odgovornost“.

Vezano uz strah Austrijanaca od trećeg vala Covid-19 zaraze, Kurz je rekao: „Moramo se naoružati za treći val u siječnju i veljači. Neki stručnjaci već sada upozoravaju da će treći val biti još jači od drugog. Stoga pooštravamo pravila za blagdane i proširujemo masovno testiranje i na siječanj. Vezano uz cijepljenje, austrijski je kancelar istakao kako bi ono u Austriji trebalo početi u siječnju, ali da s mogućnošću povratka normalnom životu računa „tek u ljeto“, te još mnogo toga do tada treba izdržati. Na upit kako će on proslaviti Božić Kurz je odgovorio: „U posve malom krugu i ekstremno oprezno. Jer nikada si ne bi mogao oprostiti, ako bi na Badnjak zarazio moje roditelje“. „Österreich“ također piše kako vezano uz masovno testiranje stanovništva, koje za sada nije imalo veliki odaziv, ima potvrdu Ministarstva za socijalnu skrb i zdravlje da trenutačno provjerava smislenosti uvođenja posebnih modela poticanja građana na izlazak na testiranje.

List piše kako se raspravlja, između ostalog, i o poklanjanju vrijednosnih bonova, slično kao što je Grad Beč dijelio Bečanima nakon prvog vala zaraze za konzumaciju u ugostiteljskim objektima i time oživljavanje gospodarstva, ali navodno i o isplati gotovine u vrijednosti do 50 eura. Isti izvor navodi kako je izračunato da je to jeftinije i više se isplati Vladi nego višetjedni lockdown. Ono što se posebno ističe je da Vlada prvenstveno želi mlade ljude udobrovoljiti da izađu na testiranje, jer za sada za to pokazuju slabi ili gotovo nikakvi interes. Mediji ističu kako je to činjenica koju se ne smije zanemariti, jer danas je u Austriji ponovno zabilježen 2.641 novi slučaj zaraze koronavirusom u proteklih 24 sata, te još 58 umrlih, tako da sada ova alpska zemlja broji ukupno 4.473 smrtna slučaja. Aktivno Covid-19 bolesnih je trenutačno 34.366, od čega je njih 3.444 u bolnicama, uključujući 577 u intenzivnoj njezi, što je za 14 manje nego jučer. Austrija od početka pandemije koronavirusom prije gotovo 10 mjeseci do ove nedjelje broji ukupno 322.463 oboljelih i 281.106 ozdravljenih. Ono što je trenutačno budi nadu u poboljšanje epidemiološke situacije u zemlji je reprodukcijski parametar zaraze („R“), koji je ispod 1 i iznosi 0,79, što znači da jedna zaražena osoba zarazi 0,79 druge osobe.