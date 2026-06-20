Kupujete novi auto? Ovi modeli nude najviše za vaš novac, a jedan je pravo iznenađenje

Kupnja novog automobila danas je za mnoge postala ozbiljan financijski izazov. Cijene rastu iz godine u godinu, a pronalazak modela koji za razuman novac nudi dovoljno prostora, opreme i pouzdanosti sve je teži zadatak. Upravo zato automobilski stručnjak Roberto "Maz" Mazzu izdvojio je pet modela za koje smatra da trenutačno nude najviše za uloženi euro. Na popisu se očekivano našla Fiat Panda, jedan od najpopularnijih gradskih automobila u Europi. U Italiji se tijekom lipnja 2026. u promotivnim akcijama može kupiti za manje od 10.000 eura, a uz kompaktnu karoseriju nudi hibridni pogon, nisku potrošnju i iznenađujuće praktičnu unutrašnjost.

Među najisplativijim modelima istaknula se i Dacia Sandero, koja je nedavno predstavljena u verziji MY26. Unatoč brojnim poskupljenjima na tržištu, Sandero je ostala među rijetkim novim automobilima čija cijena ne prelazi 15.000 eura. U Italiji starta od 14.800 eura. Njezina najveća prednost nije luksuz ni prestiž, već jednostavnost. Sandero nudi dovoljno prostora, funkcionalnost i pouzdanost bez dodataka koji nepotrebno podižu cijenu, zbog čega godinama slovi kao jedan od najrazumnijih izbora za kupce koji traže praktičan automobil bez velikih troškova.

Među modelima koji nude najviše za uložen novac posebno se ističe MG ZS. Ovaj SUV dulji od 4,3 metra posljednjih je godina postao jedno od najvećih iznenađenja europskog tržišta zahvaljujući prostranoj kabini i konkurentnoj cijeni. Iako mu je službena cijena u Italiji 20.490 eura, često se može pronaći u akcijama za manje od 17.000 eura. Upravo zbog toga mnogi ga vide kao jednu od najpovoljnijih ulaznica u SUV segment. Na popisu se našla i Omoda 5, još jedan kineski model koji sve ozbiljnije konkurira etabliranim proizvođačima. Dostupna je i kao full hybrid s 224 konjske snage, a prema navodima stručnjaka u gradskoj vožnji može trošiti oko četiri litre goriva na 100 kilometara.

Uz bogatu serijsku opremu, autonomiju veću od 1000 kilometara i cijenu nižu od 30.000 eura, Omoda 5 cilja vozače koji žele moderan SUV s puno tehnologije, ali bez premijske cijene. Možda najveće iznenađenje ovog izbora je Tesla Model 3. Mazzu je opisuje kao "posao stoljeća", prvenstveno zbog sniženja cijene koje je omogućilo da se ovaj električni model u pojedinim slučajevima može nabaviti za manje od 35.000 eura. Za taj iznos kupci dobivaju električnu limuzinu dugu gotovo 4,7 metara, prostranu unutrašnjost, doseg veći od 500 kilometara te performanse koje su donedavno bile rezervirane za znatno skuplje automobile.