Kriza u Crvenom moru se pogoršava, pobunjenici i dalje napadaju brodove

Pomorski promet kroz Crveno more smanjen je za ukupno 80 posto od kako su prošle godine jemenski Hutisti počeli napadati međunarodne kontejnerske brodove kako bi podržali radikalno-islamski Hamas u ratu protiv Izraela. SAD, EU i druge države smatraju Hamas terorističkom organizacijom. Kroz Crveno more inače prolazi ruta za prijevoz robe iz Azije u Europu, no mnogi brodari sada, bojeći se napada, preusmjeravaju svoje brodove na duži put oko Rta dobre nade u Južnoj Africi.

Prije tjedan dana, 19. srpnja, islamistička hutistička milicija Napala je dronom Tel Aviv u Izraelu, udaljen više od 2.000 kilometara. Tom prilikom ubijena je jedna osoba, a osam ih je ozlijeđeno. Kao odgovor izraelski borbeni avioni napali su luku Hudaida na zapadu Jemena, koja je pod kontrolom Hutista. Prema navodima jemenskog Ministarstva zdravstva tom prilikom ubijeno je šestero ljudi, a 83 osobe su ozlijeđene.

Unatoč riziku od napada Hutista neki brodovi i dalje prolaze kroz Crveno more, koje je na svom najužem dijelu široko samo 30 kilometara. „Dosad su Hutisti uglavnom napadali veće kontejnerske brodove“, kaže u razgovoru za Deutsche Welle Emily Stausboll, glavna analitičarka za pomorstvo u danskoj konzultantskoj tvrtki Xaneta. „Manji brodovi nisu u istom opsegu napadani.“ Stoga neki operateri smatraju da je prolazak kroz Crveno more unatoč riziku od napada još uvijek „donekle siguran“. Napadi su osim toga uglavnom bili usmjereni na kontejnerske brodove, manje na brodove za rasuti teret i tankere. Osim toga, Hutisti su također obavijestili Kinu i Rusiju da neće napadati njihove brodove, kako je Bloomberg izvijestio u ožujku.

Iako je pomorski promet na Crvenom moru drastično pao, pobunjenici i dalje napadaju brodove. Južno od luke Hudaida kod Al Mukhe dronovi su udarili pored broda „Pumba“ pod liberijskom zastavom i nanijeli manju štetu. A kapetan jednog drugog broda izvijestio je da su ga napala tri mala čamca koja su udarila u njegov brod i s kojih se pucalo na njega. Britanska mornarica potvrdila je ove incidente.

Prema tvrdnjama Hutista izraelski zračni napadi na Hudaidu, koji su uslijedili nakon napada dronom na Tel Aviv, oštetili su skladišta goriva u luci i obližnju elektranu. Jedan neimenovani zaposlenik luke Hudaida rekao je za agenciju AFP da su luka, kontejneri i brodovi „ostali netaknuti“. Prema navodima britanske sigurnosne tvrtke Ambrey, u trenutku napada u luci su bila četiri trgovačka broda, a osam ih je bilo usidreno ispred luke. Američka analitička grupa Navanti izjavila je da je pet kontejnerskih lučkih dizalica sada „vjerojatno neupotrebljivo“.

Dok jemenski novinar Basem Ganani očekuje da bi luka mogla ponovno biti operativna unutar nekoliko dana, nezavisna novinska agencija Yemen Monitor citira anonimne izvore koji kažu da luka zbog štete privremeno neće moći uvoziti naftne derivate i plin te da bi moglo proći više od šest mjeseci prije nego što se normalni rad ponovno uspostavi. Hudaida nije važna točka za međunarodne kontejnerske brodove, ali je glavna jemenska luka preko koje se uvozi oko 80 posto goriva, hrane i humanitarne pomoći za najsiromašniju zemlju na Arapskom poluotoku.

Luka je dovršena 1961. uz pomoć Sovjetskog Saveza, a 2015. su ju tijekom građanskog rata u Jemenu zauzeli Hutisti, a tri godine kasnije napala ju je Saudijska Arabija. Rijad vodi vojnu koaliciju za obnovu bivše, međunarodno priznate vlade zemlje. Ujedinjeni narodi kasnije su se dogovorili o paketu od više od 45 milijuna eura za sanaciju ratne štete na luci.

Netanjahu: Hudaida nije „nevina luka“

Napadi na luku Hudaida općenito su osuđeni i označeni kao očito kršenje međunarodnog prava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu branio je odluku riječima da Hudaida nije „nevina luka“. Preko nje „ulazi oružje koje Iran isporučuje svojim terorističkim hutističkim vazalima“ i, kako je rekao, ono se koristi za napade na Izrael i arapske države u regiji. I Izrael i Huti izjavili su da će pojačati međusobne napade. Šijitska islamistička skupina objavila je da može proširiti svoje napade dronovima i raketama na pomorsku trgovinu u regiji. Napad na Tel Aviv i nedavni napadi na grad Eilat pokazuju da Hutisti mogu napasti ciljeve na većim udaljenostima.

Preusmjerena trgovina već je dovela do preopterećenja luka u Aziji i Europi te povećanja troškova pomorskog prijevoza. Pomorski put oko južnoafričkog Rta dobre nade traje do dva tjedna duže nego plovidba kroz Sueski kanal - samo dodatno gorivo košta gotovo milijun eura više po brodu, procjenjuje konzultantska tvrtka LSEG Shipping Research specijalizirana za pomorstvo. Cijene prijevoza robe kontejnerskim brodovima već su porasle zbog zastoja u opskrbnim lancima nakon korona krize i prije dvije godine dovele do inflacije. Sada se strahuje da bi eskalacija između Izraela i Hutista mogla dodatno povećati cijene. Osim toga ova zaobilaznica ima i svoju klimatsku cijenu: prema navodima Bloomberga, emisije CO2 iz pomorskog sektora u prvoj polovici godine porasle su za 23 milijuna tona. Emisije kontejnerskih brodova porasle su u istom razdoblju za ukupno 15 posto.

