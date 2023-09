Kriza na Kavkazu: Tamo uvijek osjećaš miris rata, bilo je i pucnjave i postavljenih mina

U tijeku je treći rat između Azerbajdžana i Amrenije, pa je li to i posljednji rat između te dvije države?

Pa ja mislim da je, Azerbajdžan sada iskorištava priliku da oslobodi taj preostali dio terirorije jer je ovo bilo neizdrživo. Ja sam bio tamo par puta. Tamo uvijek osjećaš miris rata, bilo je i pucnjave i postavljenih mina itd. Azerbajdžanci bi to htjeli što prije riješiti. Naravno, okolina i situacija zapravo je pomogla da krenu u tu operaciju. I oni bi čistili taj teritorij, oni bi imali kompaktne cjeline i više ne bi imali problema. U zadnje dvije godine nevjerovatno je što sunapravili strašan, moderan, aerodrom. Zatim autoput u Bakuu, u dvije godine su napravili 500 kilometara. Jer oni, osim od nafte i plina, žive i od turizma. Sada je operacija u tijeku, ali ja ne vjerujem da će to dugo trajati.

Da napravimo onda rezime tih kavkaskih ratova. Znači prvo je početkom devedesetih, ajmo reći tako, Armenija ostvarila vojnu pobjedu. Prije nekoliko godina je Azerbajdžan vratio dio teritorija i to je završilo nekakvim kompromisom. I sad, po svemu sudeći će Azerbajdžan u cijelosti uspjeti vratiti taj svoj teritorij. Međutim, sada ostaje pitanje što će biti s tim stanovništvom. To nije mali prostor, ali malo stanovnika, negdje oko 150 tisuća ljudi. Što mislite što će se dogoditi s tim armenskim stanovništvom, s obzirom da armenski premijer govori da su oni otvorili koridor? Pa to malo podsjeća na rat u Hrvatskoj '95.

Pa blago rečeno ovaj se rat zapravo u puno segmenata može usporediti s našim Domovinskim ratom. Taj Azerbajdžan, teritorij Karabah, to je međunarodno priznato da to teritorij Azerbajdžana. I onda, kako si i spomenuo, devedesetih godina, Armenci su bili tada superiorni vojno i osvojili su i okupirali taj dio te protjerali sve Azerbajdžance. Sada je situacija potpuno drukčija. Danas je Azerbajdžan daleko superiorniji i jači i može vrlo brzo vojno riješiti ovu situaciju.

Dobro vojno su jači, ali imaju i ogromne zalihe plina zapravo.

Oni imaju i Tursku koja ih čitavo vrijeme naoružava. Što se tu događa? Armenci su vjerovali cijelo vrijeme je to završen čin, da će oni ostati na tom teritoriju i da neće više biti rata u Nagorno Karabahu. S druge strane Azerbajdžan se kao hrvatska vojska polako pripremao i naoružavao.Ja sam stvarno bio nekoliko puta, pa i onda kad je bio rat. To su takvi brisani prostori, stvarno se ne možete nigdje skrivati, tu su dronovi odigrali veliku ulogu. Ali, što se tiče stanovništva, nažalost, opet će tu biti veliki egzodus. Oni su otvorili koridor i do danas do ranojutarnjih sati je negdje oko 10 tisuća ljudi prešlo u Armeniju. I azerbajdžanske vlasti su rekli da su oni spremni na pregovore, pod uvjetom da Armenija preda oružje. Međutim, ono što je važno, najvažnije, nije armenska vojska tamo već paravojna formacija koji je zapravo cijelo vrijeme izazivala te incidente. I ja ne znam kako bi to drugačije moglo završiti nego pobjedom Azerbajdžana.

Dobro sad imamo malo širi kontekst geopolitički. Rusija je bila cijelo vrijeme neka vrsta tihog saveznika Armenije. Međutim, zanimljivo je da je i Iran podržavao Armeniju u tim nekakvim vojnim nastojanjima. Znamo taj određeni animozitet između Irana i Azerbajdžana, iako su šijiti i jedni i drugi. Međutim, postoji nekakav animozitet s obzirom da Azerbajdžanci Iran zovu kao sjeverni Azerbajdžan. E sad Iran se ohladio od Armenije, s obzirom da se Armenija u cijelom ovom geopolitičkom raslojavanju malo se odmaknula od Rusije. Hoće li to zapravo u konačnici ipak štetiti Iranu, jedan jaki Azerbajdžan? Da li oni gledaju možda u tom smislu da Azerbajdžan više neće imati fokus na Nagorno Karabah u vojnom smislu, ne mislim ja da će napasti Iran, međutim, da li u Iranu možda, u Teheranu, malo gledaju s nekakvom podozrenjem na to jačanje Bakua, a na to jačanje Azerbajdžana ili misliš da bi se ipak mogli ti odnosi potpuno uskladiti.

Slažem se s tobom. Uvijek tenzija visi u zraku zbog tog dijela teritorija na iračkom i iranskom dijelu jer smatraju da je to dio njihova teritorija

Odnosno to je južni Azerbajdžan.

Da, da, oni To ne priznaju. Za vrijeme prvog rata u Karabahu ne bi Armenci čak ni tada izdržali 44 dana. Cijelo vrijeme naoružanje iz Irana je otišlo Armencima preko Rusije. Javna tajna je da su Iran i Rusija naoružali Armence. Međutim u ovoj situaciji premijer je napravio veliku grešku, po svim analitičarima, jer je okrenuo leđa Rusiji i krenuo prema Americi. Odmak od Rusije je dovelo do ove situacije. A Rusija, koliko god je Putin sada usredotočen na rat u Ukrajini i u vojnom i u geopolitičkom smislu, ali on neće dozvoliti da Amerikanci dođu u Armeniju. Mislim da ovaj operacija ne bi bila izvediva, ne bi bila uopće pokrenuta da nisu dobili zeleno svjetlo od Rusije, a s druge strane, naravno, prvo što su oni napravili, Azerbejdžanci su obavijestili Rusiju, Tursku i Iran. Iranu je bio prioritet da ne bude Azerbejdžan jak. Kao što znamo Iranu je najveći neprijatelj Izrael, a Izraelci imaju nevjerojatnu vojnu i obavještajnu bazu. I špijuniraju Iran i Azerbajdžan. I tu je čak u jednom trenutku skoro došlo do rata. Međutim, prevladali su tu situaciju,a isto tako Iran ne može voditi politiku mimo Rusije. Osim toga Iran je sada zaustavio pomoć Armeniji što bi sada moglo biti značajno za taj rat.

Dobro kad malo samo vratimo u cijelu tu priču unatrag, možda su Armenci s jedne strane ipak, odnosno armenski premijer, bez obzira na te njegove krive poteze, možda je Armenija zapravo i svjesno onoga što smo na početku i rekli da je to neodrživo stanje. Kad tad bi Azerbajdžan to morao vratiti natrag. Nedopustivo je da na jednom teritoriju, kao što je u Hrvatskoj SAO Krajina postojala, neka paravojna formacija tu ostane. To nije imalo neku budućnost. Tu se moramo složiti.

Apsolutno, pa zato su bili sastanci, nekoliko njih u Rusiji. Međutim, što se tu događa, događa to da on ne može opstati na vlasti. Mi smo vidjeli, svaki dan su prosvjedi, jedino što on može ostati na vlasti pod izlikom Karabaha. Da je zaista želio riješiti problem da ne dođe do vojne operacije i takvog egzodusa mogao je razoružati paravojnu formaciju. Jasno je da se mogao izbjeći rat. No sigurno ga u sve to guraju i Amerikanci, sigurno su mu obećali med i mlijeko. Morali su smanjiti ruski utjecaj na Kavkazu. A ja mislim da od toga neće doći i oni što meni najviše žao najvišu cijenu će platiti Armenci, pogotovo etnički Armenci koji su živjeli na Kavkazu.

Opširnije pogledajte u video snimci emisije.

