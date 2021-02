Krenuo je na proslavu rođendana, no zbog GPS-a jedva je sačuvao živu glavu

Mladić koji je, premda je slijedio upute GPS-a, tjedan dana ostao zarobljen u automobilu usred snježnih nanosa u zaleđu kalifornijskih planina Sierre Nevade, spašen je, a preživio je zahvaljujući vlastitoj snalažljivosti, konzumirajući manje zalihe hrane i pijući otopljeni snijeg. Harland Earls (29) kamionetom je krenuo iz doline Grass Valley prema kalifornijskome gradu Truckeeju gdje je 24. siječnja trebao prisustvovati rođendanskoj proslavi, prenio je CNN.

To putovanje u uobičajenim okolnostima traje nešto manje od dva sata, no ovaj je put zbog snježne oluje naišao na zatvorenu autocestu Interstate 80. Tražeći alternativni put, Earls je posegnuo za svojim GPS-om, koji ga je usmjerio prema najkraćoj ruti na karti. No uređaj je ipak samo uređaj pa nije 'shvatio' da je cesta koja vodi preko prijevoja Henness Pass zapravo prilično neprohodan gorski prijevoj.

Video: Bez struganja otopite led sa stakla u nekoliko sekundi

Nesretni Harald danima je ostao zatočen usred snježnih nanosa koji su bili toliko duboki da vozilom nije mogao ni naprijed ni natrag, priopćio je ured lokalnog šerifa.

"GPS ne zna je li cesta prohodna ili je na njoj šest metara snijega", rekao je CNN-u šerif okruga Sierre Nevade Mike Fisher.

S obzirom na to da je zaglavio usred visokih nanosa snijega i da je njegov mobitel ostao bez signala, Earls je pokušao za gume svojeg kamioneta vezati manje grane nadajući se da će se uspjeti izvući, no bez uspjeha, ispripovijedala je CNN-u njegova majka Julie Earls.Da stvar bude gora, mobitel mu se u međuvremenu navlažio i potpuno prestao funkcionirati. Snalažljivi mladić u kamionetu je pronašao paket s nudlima i kutiju s jednokratnim paketićima grijača za ruke. Sve je stavio u manju torbu zajedno s navlaženim mobitelom. Nakon puna tri dana mobitel se konačno dovoljno posušio pa ga je Earls uspio napuniti. No i dalje nije uspijevao dobiti signal mobilne telefonije.

I dok je Harald preživljavao na dvjema limenkama graha, nekoliko kobasica i nekoliko kriški pljesnivog kruha, prijavljen je njegov nestanak i krenulo se u potragu. Earlsova zabrinuta majka znala je da su njezina sina oduvijek zanimale vještine preživljavanja te ga je kao dječaka često usred noći znala naći kako uz pomoć baterijske lampice proučava knjigu o vještinama preživljavanja. To mu je, čini se, spasilo život.

U međuvremenu je Earls uspio prikupiti drva za vatru te je iskoristio manju peć na propan da bi otopio snijeg i pretvorio ga u vodu za piće iz posudice za pse. Nekoliko je puta pokušao pješačiti, no uvijek nedovoljno daleko da bi pronašao signal mobilne mreže.

Nakon punih tjedan dana, 31. siječnja je, pošto mu se mobitel napunio do 50 posto, Earls krenuo do najviše točke prijevoja, mjesta na kojemu je konačno uspio dobiti signal. Premda je veza bila vrlo loša i poziv se ubrzo prekinuo, bilo je to dovoljno da operateru na broju 911 da svoje ime i datum rođenja.

Spasilačke ekipe, koje su bile u pripravnosti uspjele su odrediti GPS lokaciju njegova mobitela te su krenule u traganje i spašavanje, koristeći pritom i helikopter, koji ga je vrlo brzo locirao i spasio.