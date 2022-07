Krenulo je sezonsko sniženje s novim pravilima, ubrzo ćemo biti iskazano čak šest cijena

Počela su ljetna sezonska sniženja koja traju do kraja kolovoza, a koja ponajviše vesele potrošače kada inflacija pritišće sa svih strana. Prijašnjih godina moglo se uštedjeti između 20 do 50%, a pri samom kraju čak i do 70%.

No unatoč velikim popustima koji su najavljeni, potrošači su se prethodnih godina žalili da cijene na sezonskim sniženja uopće nisu snižene.

- Same reakcije potrošača i stanje na terenu je upućivalo da trgovci povećaju cijenu, snize je na realnu stvarnu cijenu i kada dođe do sniženja potrošač plaća realnu cijenu, ne možemo govoriti o sniženju- istaknula je Tanja Popović-Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača za HRT.

Zakonodavca je stoga propisao kako je trgovac dužan istaknuti uz punu. i sniženu cijenu i najnižu cijenu u proteklih 30 dana, dakle čak tri cijene, a ovo je prvo sezonsko sniženje s novim pravilima.

- Tako da će građani ustvari imati mogućnost vidjeti kako se cijena kretala zadnjih 30 dana i koliko je u odnosu na tu najnižu cijenu ustvari ona snižena- objasnila je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Sada su tako na jednom artiklu istaknute tri cijene koje se odnosne na plaćanje u kunama, a pravi izazov čeka nas na jesen kada će biti dvojno iskazivanje cijena te će ih biti čak šest, a robu će kupci moći plaćati u kunama i eurima.