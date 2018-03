Seehofer: Kontrola granica ostaje

Koliko Angelu Merkel stoji velika koalicija brzo je postalo vidljivo. Kako je bio i najavio, Horst Seehofer, lider CSU-a s kojim je pobijedila na izborima, zauzeo je vrlo čvrsto stajalište praktično odmah nakon što je preuzeo ministarstvo unutrašnjih poslova.

Trajna “privremena” mjera

Najprije je izjavio kako Islam ne pripada Njemačkoj, unatoč tome što tamo živi četiri milijuna muslimana. A onda je zatražio da se do daljnjeg uvedu granične kontrole unutar schengenskog prostora praktično stavljajući Schengenski sporazum izvan snage.

– Kontrola unutarnjih granica mora biti na snazi toliko dugo dok EU ne bude u stanju djelotvorno štititi i kontrolirati vanjske granice – prenosi Seehoferove riječi Deutsche Welle. Neki to tumače njegovim nastojanjem da ojača svoj položaj kod bavarskog biračkog tijela usput ističući kako će takva mjera jako teško proći kod Angele Merkel. No, činjenica je isto tako da Seehofer nije iznio nikakvu novu ideju. Već otprije, a nakon terorističkih napada u Parizu i Bruxellesu Austrija i Njemačka, kao i Švedska i Danska dobile su mogućnost da privremeno uvedu granične kontrole.

Bez obzira na to što su okružene samo državama Schengena, ali i obećavajući kako se neće raditi o trajnoj mjeri. Podsjetimo, sporazumom se klasična granična kontrola prenijela na vanjske granice Schengena. U tom smislu nama je zanimljiva Seehoferova kritika Europske komisije koja se prema članicama na rubu Europske Unije ponaša patronizirajući. Neumjesno je, prema Seehoferu, kritizirati one države koje su odbile dati azil migrantima u okviru kvota EU a bez da se prije toga nije obavio niti nužan dijalog. Angela Merkel, u međuvremenu, ide u pokušaj gašenja plamena koji sve više bukti u Njemačkoj susjednoj Poljskoj. Opća paranoja koja je u toj zemlji dovela do političke nesigurnosti i rasplamsavanja strahova od Putinove Rusije, dodatne nesigurnosti zbog izlaska Velike Britanije s kojom je Poljska dijelila važnije politička stanovišta prijeti da se otme kontroli. Bit će to težak posao u kojem njemačkoj kancelarki nimalo ne olakšavaju rezultati izbora u Austriji i Italiji gdje su značajan uspjeh ostvarile antimigrantske stranke.

Merkel u Poljskoj

Neće samo politika prema migrantima biti na stolu, razgovarat će se i o plinovodu Sjeverni tok 2 koji plin iz Rusije dovodi mimo Ukrajine. Njemačka je na to pristala, Poljska smatra da bi i taj plinovod morao potpasti pod sankcije protiv Putinove Rusije. Merkel će pokušati osnažiti misao kako se Europa jedino zajedničkim snagama može oduprijeti Putinu i Trumpu te u tom smislu nastojati uvjeriti Poljake da se radije priključe oživljavanju Weimarskog trokuta Njemačke, Francuske i Poljske nego Višegradskoj skupini.