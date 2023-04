Vlasta Šimenić - Kovač: Nemam naznaka tko bi to mogao učiniti, očekujem da policija pronađe krivce

Dan nakon što joj je ispred zgrade u kojoj živi zapaljen automobil BMW sutkinja Županijskog suda u Osijeku Vlasta Šimenić – Kovač ne krije da je i dalje uznemirena i da joj poslije nije svejedno. -Nemam nikakvih naznaka tko bi to mogao učiniti, kome sam stala na žulj ali se nadam da će policija to utvrditi. S nikim nisam u zavadi ali se nekako logično nameće zaključak da je se to dogodilo radi posla koji radim iako opet to i ne mora biti. Sutkinja sam 23 godine i nikada nešto ovako nisam doživjela. Bilo je poslije objava presuda poruka tipa „vidjet ćemo se mi još“, „nije još gotovo“ ali nikada ništa ovako niti blizu – rekla je za Večernji list Šimenić – Kovač koja je tijekom sudačke karijere vodila neke javnosti eksponirane slučajeve.

Kaže kako će i dalje nastaviti dalje raditi svoj posao normalno ali i da očekuje da dobije policijsku zaštitu o čemu pak odlučuju druge službe. Kaže kako je od prvoga trenutka, nakon proživljenoga šoka, odlučila živjeti koliko god je to moguće normalno. Tako je danas prošetala i psa kroz grad. - Za sada nemam zaštitu, ali mislim da bi ona svakako bila potrebna jer ovako nešto nije normalno niti uobičajeno. Kćerka je prva vidjela da automobil gori i ona je to loše primila rekla je Šimenić – Kovač napominjući da je utvrđeno da je požar izazvan ljudskom radnjom.

Dodala je i kako očekuje od države da počne brinuti o svojim sucima, odnosno o osobama koje je imenovala da stupe na ovu dužnost i da donose presude u ime Republike Hrvatske. Napomenula je da je svakako šokirana, ali i da opet nije iznenađena i to prije svega radi događanja koja su se u zadnje vrijeme provlačila kroz medije. Podsjetila je na općepoznate činjenica oko problema na osječkom sudu kao i da je tijekom godina stvoreno opće razmišljanje kako su hrvatski suci nekvalitetni, da se ponašaju onako kako ne bi trebali da se ponašaju, ali i da su korumpirani. Istaknula je kako većina hrvatskih sudaca svoj posao radi pošteno i odgovorno te da sve to što se govori je i dovelo do ovoga slučaja.

Govoreći o požaru podsjetila je još jednom da ga je prvo uočila kćerka koja je bila gore u sobi, a koja je čula da se nešto događa. Potom je se nešto čulo, napominjući da ne zna jesu li to bile eksplozije ili nešto drugo, poslije čega se pojavila vatra i dim iz automobila. Ubrzo su na mjesto događaja izašli i vatrogasci koji su zatekli automobil koji je kompletno bio u plamenu. -Pored automobila koji je gorio bio je još jedan automobili pa smo ga hladili da se ne zapali. Također, automobil koji je izgorio bio je jako blizu kuće na kojoj su velika drvena vrata pa smo i na to morali paziti da se ne zapali - rekao je Drago Pranjić iz Javne profesionalne vatrogasne postrojbe grada Osijeka.

Policija je očevidom utvrdila da je požar na automobilu sutkinje izazvan ljudskom radnjom, a kako poručuju iz policije provode se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovoga događaja. Poslije zapaljenja automobila sutkinje Vlaste Šimenić – Kovač oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca koja je oštro osudila ovaj događaj. - Najoštrije osuđujemo zločin počinjen prema sutkinji Županijskog suda u Osijeku Vlasti Šimenić Kovač, zbog sudačkog poziva koji obnaša. Sutkinja Vlasta Šimenić Kovač profesionalno, pošteno i časno dugi niz godina obnaša sudačku dužnost u Kaznenom odjelu Županijskog suda u Osijeku. Svi koji djeluju u javnom medijskom prostoru morali bi biti svjesni posljedica svojih izjava kada govore o sucima. Sutkinji Šimenić Kovač pružamo kolegijalnu potporu i vjerujemo da će počinitelji zločina brzo biti procesuirani i odgovarati za svoj zločin - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH.

