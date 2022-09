Kosor za Večernji TV: 'Milanović i Plenković ništa neće raščistiti do kraja mandata'

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a. S njom je razgovarala Petra Maretić Žonja.

Govoreći o aferi u Ini i hrvatskim članovima uprave te kompanije koji odbijaju dati ostavke, rekla je da predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću ruke tu nisu vezane, te da je ovo neka vrsta bumeranga koji mu se vraća. Podsjetila je da su 2020. voljom A. Plenkovića smijenjena dvojica od trojice članova uprave Ine. Smijenjeni su, rekla je, ljudi koji su dokazano branili hrvatske interese u Ini i svjedočili u korist Hrvatske u arbitražama. Ta dvojica su, dakle, smijenjena, a dovedena su dvojica novih koji sad ne žele otići.

– Oni su Plenkovićev izbor i ne razumijem zašto se on javno žali da ne želi otići. Ti si ih doveo, ti ih odvedi – rekla je. Ljude koji se u upravi drže rukama i nogama trebalo je smijeniti, isto kao i članove Nadzornog odbora.

– Onog dana kad je afera izbila, tog trenutka je Vlada trebala pokrenuti mehanizme za smjenu NO-a i hrvatskih članova uprave Ine – rekla je Kosor. Ova situacija, smatra, slabi premijerov autoritet i to mu je svojevrsna pljuska.

– Pada pozlata o suverenom europskom političaru – dodala je. Uhićeni ministri i članovi uprave Ini dovedeni su, istaknula je, na pozicije odlučivanja zahvaljujući volji jednog čovjeka, Andreja Plenkovića.

– Vlada se svela na "one man band", Vlada je jedan čovjek, on je ministar svega, i onda se i moglo dogoditi ono što je prije bilo nezamislivo, da se ljudi smjenjuju kao na traci. S druge strane se koalira s partnerima koji govore o Oluji kao o etničkom čišćenju, mislim na SDSS, a nitko ne reagira, pa čak ni oni koji su branitelji hrvatskih branitelja i nacionalnih vrijednosti – naglasila je. Bivša premijerka ne vjeruje da će doći do promjene modela upravljanja Inom, podsjetivši da se 2016. najavio otkup Ine, a nije se učinilo ništa, čak je zatvorena rafinerija Sisak, a hrvatska nafta se izvozila u Mađarsku.

– Za mene je velika enigma zašto je nagrađen bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić pogurancem u HNB – kazala je. Nedavni prosjed je, smatra, došao kao naručen vladajućoj stranci.

– To je bila skupina ljudi zbrda-zdola koji pojma nemaju pošto su došli i što im je cilj – istaknula je. Opasan je, kazala je, spin da se sve kritike događaju iz mržnje prema HDZ-u te da svi koji nešto govore protiv premijera i stranke mrze HDZ.

– To je neistinita teza i opasna jer bi to značilo zatiranje nekih temelja Ustava o slobodi govora – kazala je.

– Kad ljudi osjećaju da su potpuno bespomoćni, delikatan je trenutak u državi, istaknula je Jadranka Kosor koja se ne slaže s tezom da treba zajedništvo u politici jer u demokratskom, pluralnom društvu nema političkog zajedništva.

– Suština demokracije je ponuda različitih ideja koje se sučeljavaju, nekad i sukobljavaju, i da su izbori na kojima se mijenja vlast legitimni, ne na cesti, ne u šatoru i ne s plinskim bocama. Tjeskobno je i opskurno slušati ljude koji su bili organizatori prosvjeda u šatoru gdje se rušila legitimno izabrana vlada i predsjednik države, a danas govore da je to strašno i da se na cesti pokušava rušiti legitimno izabrana vlast. Tu mislim i na gospodina Medveda i na gospodina Plenkovića – rekla je.

Predsjednik države i Vlade ništa ne mogu i neće, konstatirala je, raščistiti do kraja svojih mandata, iako postoji puno razloga da se sazove sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bi se razmotrila situacija u svijetu i Hrvatskoj. Tu je i pitanje rotacije veleposlanika.

– U ovakvoj delikatnoj situaciji u svijetu nije svejedno imamo li sposobne diplomate na ključnim mjestima – kazala je.

Predsjednik države Milanović je, smatra, neobično koncilijantan u ovoj aferi u Ini i ne dolijeva ulje na vatru, i to bi, rekla je, Andrej Plenković trebao cijeniti.

– Puno puta kad je bilo vrlo kritično očekivala bi se žešća reakcija, ne prema HDZ-u i Plenkoviću, nego prema pojavama u društvu – dodala je.

– Rejting HDZ-a pada i u ovom trenutku je onakav kakav je bio u prosincu 2011., kad smo izgubili izbore. HDZ je nakon izbora izgubio koalicijski potencijal. Graditi ga na suradnji sa Zekanovićima nije ozbiljna politika – ocjenjuje. Opasnom u demokracijama drži tezu da građani nemaju izbora. - U demokratskom društvu kad ne ide, kad se jedna ideja dodere, mandat se vraća narodu i ide se na izbore – kazala je.

Drži da opozicija nema lidera, a bez lidera se ne može suprotstaviti tako moćnoj stranci i tako ojačalom stranačkom šefu. Postoji nekoliko jakih ljudi u opoziciji, zastupnika prije svega, koji pripadaju različitim političkim strankama, no ništa ne mogu pokrenuti.

– Malo je u opoziciji onih koji znaju artikulirati što misle i koji su hrabri. Problem SDP-a je šef koji govori, ali ga se ne čuje. Opozicija ne zna poentirati kad to može – smatra.

Otkazivanje aktualca u Hrvatskom saboru vidi kao pohvalu opozicije premijeru Plenkoviću.

– To je bila odlična prilika da pitanjima i stajalištima izvedu na čistac ministre te da čujemo od njih zašto nema reformi i drugo. Tu je bio divan prostor da se vidi sjaj ili bijeda aktualnih ministara. Ovako je ispalo da postoji samo Plenković koji ih onda na aktualnim prijepodnevima tako pomete da na kraju zanijeme – rekla je Kosor.