Kopao rupu za novi septički sustav, pa pronašao više od 100 neeksplodiranih bombi

U dvorištu obiteljske kuće u Honiari, glavnom gradu Solomonskih Otoka, pronađena je čak 101 bomba iz Drugog svjetskog rata.

Do zastrašujućeg otkrića došlo je kad je muškarac kopao rupu za novi septički sustav za njegov dom. Po otkriću nazvao je policiju koja je došla i uklonila 101 komad američkog 105-milimetarskog eksplozivnog projektila. Policijske snage Solomonskih Otoka izvijestile se da su bombe sada pravilno pohranjene sve dok ih ne deaktiviraju.

"Muškarac u istočnom dijelu Honiare pronašao je više od 100 komada eksploziva iz Drugog svjetskog rata u stražnjem dvorištu svoje kuće prilikom kopanja rupe za novi septički sustav. Australski stručnjak za uklanjanje eksplozivnih sredstava, časnik Ian Pery pomaže kraljevskim policijskim snagama s ovim groznim naslijeđem Drugog svjetskog rata", napisao je na Twitteru Lachlan Strahan, australski visoki povjerenik za Solomonske Otoke.

