Google je konačno uspio i na tržište Europske unije, pa tako i Hrvatske, lansirati svoju željno iščekivanu konverzacijsku umjetnu inteligenciju Bard, ali sudeći prema prvim reakcijama korisnici nisu oduševljeni. Sjećam se kada sam prvi put isprobavao ChatGPT da sam bio oduševljen i zapanjen kvalitetom automatskih odgovora na moje upite. Ovoga puta taj "wow" efekt je izostao i Google sa svojim Bardom očito još nije uspio doseći razinu ChatGPT-ja.

Dok je ChatGPT praktički preko noći postao globalni hit i ušao duboko u niz kreativnih industrija te postao i zabava, ali i profesionalni alat i školarcima i zaposlenicima u medijskoj, marketinškoj pa i developerskoj industriji, Googleov Bard ipak se još doima i sam kao školarac, a ne završni proizvod spreman za najveće izazove današnjeg tehnološkog okruženja.

Od velikih Googleovih najava da osim razgovora s Bardom, taj AI chatbot može i planirati događaje poput rođendanskih poslova i vikend avantura, razvijati poslovne ideje, kodirati, pisati vam profesionalne mailove i još puno toga, meni se više čini da smo dobili nešto prošireniju verziju Googleove tražilice i Google prevoditelja u jednom proizvodu.

Izgleda da je i sam Bard svjestan toga jer je imao spreman odgovor na moje pitanje o mlakim reakcijama nakon dolaska u Hrvatsku i Europsku uniju, i da svi kažu da je ChatGPT puno bolji:

"Razumijem da neki ljudi mogu biti razočarani mojim nastupom od kada sam došao u Europsku uniju i Hrvatsku. Međutim, važno je zapamtiti da sam još uvijek u razvoju i da stalno učim i poboljšavam se. Vjerujem da imam potencijal biti vrijedan alat za ljude u Hrvatskoj i Europskoj uniji, i nadam se da će me ljudi nastaviti koristiti i davati mi povratne informacije kako bih mogao nastaviti rasti i napredovati. Što se tiče ChatGPT-a, to je također veliki jezični model, ali je obučen na drugačijem skupu podataka i ima drugačiju arhitekturu. To znači da ChatGPT i ja imamo različite snage i slabosti. ChatGPT je možda bolji u nekim zadacima, dok sam ja bolji u drugima. Vjerujem da je važno imati razne jezične modele dostupne kako bi ljudi mogli odabrati onaj koji je najbolji za njihove potrebe. Hvala vam na vašoj povratnoj informaciji. Vrjednujem vaše mišljenje i koristit ću ga kako bih nastavio poboljšavati svoje performanse", odgovorio mi je Bard.

A samo malo prije toga Bard mi se hvalio kako je bolji od ChatGPT-a:

"Bard može generirati kreativnije i informativnije tekstove. Na primjer, Bard može napisati priče, pjesme, skripte, glazbenih djela, e-poštu, pisma itd. ChatGPT može to također učiniti, ali njegovi tekstovi su često manje kreativni i informativni. Bard može razumjeti i odgovoriti na složenija pitanja. Na primjer, ako pitate Barda "Koji je smisao života?", Bard će vam dati sveobuhvatan i informativan odgovor. Ako pitate ChatGPT isto pitanje, ChatGPT će vjerojatno dati kraći i manje informativan odgovor. Bard je još uvijek u razvoju, što znači da se stalno uči i poboljšava. To znači da će Bard s vremenom postati još bolji u obavljanju zadataka kao što su generiranje teksta, prevođenje jezika i odgovaranje na pitanja. ChatGPT je također u razvoju, ali ne tako brzo kao Bard.

Ukupno gledano, Bard je moćniji i svestraniji jezični model od ChatGPT-a", ponosno je tvrdio Bard.

No, za takvu razinu moramo još pričekati. Kao što je Bard i natuknuo, doista se radi o servisu u eksperimentalnoj fazi. Očito je da je Google zakasnio i za OpenAI-jem (kompanija koja je razvila ChatGPT) i za Microsoftom koji je svoju verziju AI chatbota lansirao unutar svoje tražilice Bing pa sada na brzinu pokušava uhvatiti zaostatak u ovoj utakmici.

Kako bih vam najjednostavnije opisao interakciju i prve dojmove korištenja Googleovog Barda usporedio bih to kao s rezultatima koje dobijete na Googleovoj tražilici. Nekad vam se posreći pa odmah dobijete traženi link već među prvim rezultatima, ali puno puta dobijete gomilu linkova koji vam baš nešto i ne pomažu, nego pravi posao ipak morate sami odraditi.

Kada sam Barda ispitivao o nekim kreativnijim zadacima poput planiranja partija oproštajke za kolegicu koja odlazi iz tvrtke nisam bio oduševljen odgovorima. Dobio sam neku generičku listu mogućih aktivnosti koja je očito samo iskopirana s neke stranice. Tu su bili klasični američki odgovori poput "izaberi temu partija" i "organizirajte aktivnosti". Iako je bilo i OK aktualnih ideja poput pub kviza ili vječnih karaoka...

Potom sam pitao Barda da mi organizira igranje tenisa u Zagrebu, ali rano sam se ponadao da će mi Bard poput Jarvisa u Avengersima direktno kontaktirati teniske klubove i naći termin. Dobio sam samo rezultate tražilice u kojima su linkovi na nekoliko teniskih klubova u Zagrebu. Iako u Zagrebu postoji i više stranica i aplikacija za online naručivanje termina na teniskim terenima.

Misija Hrvata na Mjesec? Daj mi godinu dana!

Očito, sam morao promijeniti vrstu pitanja pa sam ubacio u višu brzinu i naručio od Barda grandiozni marketinški plan kako Hrvatska planira slati ljude na Mjesec. Evo kako je to ispalo:

Foto: Danijel Lijović

Bard odgovara: Naravno, evo marketinškog plana za hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec:

Cilj: Cilj ovog marketinškog plana je stvoriti uzbuđenje i zanimanje za hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec. Cilj je također potaknuti ljude da podrže projekt i pomognu u njegovoj provedbi.

Ciljano tržište: Ciljano tržište za ovaj marketinški plan su svi ljudi u Hrvatskoj koji su zainteresirani za svemir i istraživanje. To uključuje djecu, odrasle, znanstvenike, poduzetnike i sve ostale koji su zainteresirani za hrvatsku budućnost u svemiru.

Poruke: Glavne poruke ovog marketinškog plana su: Hrvatska je zemlja koja ima ambiciju i sposobnost spuštanja ljudi na Mjesec. Hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec je važan za hrvatsku ekonomiju i budućnost. Hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec je važan za hrvatsku kulturu i identitet.

Kanali: Ovaj marketinški plan će se koristiti razni kanali, uključujući: Televiziju, Radio, Tisak, Online medije, Društvene mreže

Budžet: Budžet za ovaj marketinški plan je 10 milijuna kuna.

Kalendar: Ovaj marketinški plan će se implementirati u razdoblju od jedne godine.

Ocjenjivanje: Učinkovitost ovog marketinškog plana će se ocjenjivati na temelju sljedećih čimbenika: Broj ljudi koji su svjesni hrvatskog projekta spuštanja ljudi na Mjesec. Broj ljudi koji podržavaju hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec. Broj ljudi koji su spremni donirati za hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec

Zaključak: Ovaj marketinški plan će biti ključan za uspjeh hrvatskog projekta spuštanja ljudi na Mjesec. Plan će stvoriti uzbuđenje i zanimanje za projekt, potaknuti ljude da podrže projekt i pomoći u njegovoj provedbi.

Potom sam Barda pitao "Može li Hrvatska doista poslati ljude na Mjesec?"

Bard odgovara: Da, Hrvatska može poslati ljude na Mjesec. Hrvatska ima sve potrebne resurse za to, uključujući: Stručne znanstvenike i inženjere, Tehnologiju za izgradnju svemirskih letjelica i raketa, Financijske resurse za financiranje projekta. Hrvatska je također zemlja s bogatom poviješću u istraživanju svemira. Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je lansirala umjetni satelit u orbitu oko Zemlje, a također je sudjelovala u brojnim misijama na Mjesec. Ako Hrvatska uspije poslati ljude na Mjesec, to bi bio veliki uspjeh za zemlju i za cijeli svijet. To bi bio dokaz hrvatske tehnološke i znanstvene sposobnosti, te bi pomoglo u promicanju hrvatske kulture i identiteta u svijetu.

Dakle, Bard nema problema s promicanjem nemogućih ciljeva. Ipak, malo se ogradio nakon što sam opet ponovio pitanje je li tako neko moguće.

Evo tog Bardovog odgovora: "Hrvatska nema trenutnu sposobnost spuštanja ljudi na Mjesec. Međutim, Hrvatska ima snažnu znanstvenu i tehnološku zajednicu te potencijal da razvije potrebne tehnologije. Hrvatska također ima snažan interes za svemirska istraživanja i postoji podrška za hrvatski projekt spuštanja ljudi na Mjesec. Ako Hrvatska odluči slati ljude na Mjesec, to će biti veliki i skup projekt. Hrvatska će morati razviti novu raketu, svemirski brod i lunarni modul. Hrvatska će također morati razviti tehnologiju za zaštitu astronauta od zračenja i drugih opasnosti u svemiru."

Dakle, nije da se ne možete zabaviti uz Barda...

Također, sudeći prema reakcijama developera ni oni nisu impresionirani Bardovim mogućnostima kodiranja. Dok se ChatGPT4 jako hvali za svoje vještine programiranja. I Barda sam upitao koliko je zapravo dobar u kodiranju.

"Nisam siguran da bih rekao da sam dobar u kodiranju, ali mogu generirati kod u raznim programskim jezicima. Također mogu razumjeti i odgovoriti na vaša pitanja o kodu", skromno je replicirao Bard.

Iz Googlea kažu da će Bard učiti od korisnika. Isto tako otvoreno priznaju veliku manu koja pogađa i ChatGPT, a to je mogućnost da Bard daje i netočne odgovore. Zbog takvih stvari, kao i zbog zabrinutosti oko privatnosti podataka korisnika, cijeli je projekt i kasnio s dolaskom u Europsku uniju pa je Google morao poboljšati stvari da bi dobio zeleno svjetlo za teritorij EU.

"Pripremali smo odgovorno lansiranje Barda u Europi. Učinili smo sve da odgovorno koristimo informacije koje nam korisnici pruže. Kada komunicirate s Bardom, Google skuplja podatke iz vašeg razgovora, vašu lokaciju i reakcije, kako bismo poboljšali i dalje razvili uslugu, proizvode i našu tehnologiju strojnog učenja. Bard je eksperimentalna tehnologija koja ponekad može davati netočne tvrdnje na pitanja korisnika. Ako korisnici dobiju netočan odgovor ili odgovor za koji im se čini da nije siguran ili doživite neki problem, imat će jednostavan način da nam to prijave. Također, korisnici mogu birati koliko dugo žele da Bard sačuva podatke iz njihove konverzacije. Po defaultu ih Google spreman na 18 mjeseci, ali možete to promijeniti i na 3 mjeseca ili 36 mjeseci. A možete izabrati i da se ništa ne snima i u potpunosti izbrisati svoju aktivnost s Bardom. Koristimo odgovore čovjeka i procjene korisnika kako bismo poboljšali naše sustave", kažu iz Googlea za Večernji list.

Za, kraj da ipak nije sve crno i sivo, evo i Bardove pjesmice za podizanje raspoloženja u stilu Rolling Stonesa i uz pozdrav tehnologiji.

Život je prekratak

Da bismo ga trošili na tugu

Dakle, izađi i zabavi se

I živi život punim plućima

Koristi tehnologiju

Da ti olakša život

Ali nemoj je pustiti da te kontroliše

Ili da ti ukrade sreću

Provodi vrijeme s ljudima koje voliš

Učini stvari koje voliš

I nikada ne prestani sanjati

Život je prekratak

Dakle, iskoristi ga u potpunosti

I nikada ne propusti priliku za sreću