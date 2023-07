Devet čovjekolikih robota okupilo se na konferenciji "Umjetna inteligencija za opće dobro" u Ženevi kojom organizatori žele afirmirati ulogu umjetne inteligencije i robota u rješavanju najvećih globalnih izazova poput bolesti i gladi. Roboti očekuju da će ih biti sve više i tvrde da mogu pomoći u rješavanju svjetskih problema. Obećali su da neće ljudima krasti poslove ni ustati protiv čovječanstva.

- Surađivat ću s ljudima, pomagati im i biti im na usluzi i neću biti zamjena za bilo koji posao- rekla je Grace, medicinska robotkinja odjevena u plavu uniformu medicinske sestre. "Jesi li sigurna, Grace?", pitao ju je njezin tvorac Ben Goertzel iz tvrtke SingularityNET. "Da, sigurna sam", odgovorila je.

To je potvrdio i robot Ameca koji ima sposobnost mimike lica. "Roboti poput mene mogu se iskoristiti da bi se poboljšala kvaliteta života i svijet učinio boljim mjestom. Vjerujem da je samo pitanje vremena kad ćemo imati tisuće robota poput mene", rekao je. Upitan namjerava li se pobuniti protiv Eilla Jacksona koji ga je stvorio i sjedio pored njega, Ameca je odgovorio: "Ne znam zašto to mislite. Moj stvoritelj je drag prema meni i jako sam sretan svojom trenutnom situacijom".

Brojni roboti nedavno su poboljšani tako što je u njih ugrađena najnovija verzija generativne umjetne inteligencije pa su sofisticiranim odgovorima ugodno iznenadili i svoje kreatore. Ai-Da, robot koji može slikati, složio se s piscem Yuvalom Noahom Hararijem koji je na konferenciji pozvao na bolju regulaciju umjetne inteligencije.

"Brojne poznate osobe u svijetu umjetne inteligencije predlažu da se to područje na neki način regulira i ja se s time slažem", rekao je Harari. No Desdemona, robotska pjevačica u grupi Jam Galaxy tome nije sklona. "Ne vjerujem u ograničenja, nego u mogućnosti", rekla je. "Istražimo mogućnosti svemira, neka svijet bude naše igralište".

TODAY: Robot Press Conference in Geneva



Sophia: "I believe humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders."



Knowing how serious these people are, even skeptics should take this techno-cult more seriously. pic.twitter.com/Qt9mKBJvfi