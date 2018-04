Komšić ujutro prijetio suradniku, popodne uhodio sutkinju

Obitelj Komšić ovaj tjedan ne silazi sa stranica novinskih crnih kronika, a nakon Davida Komšića (21), koji je u ponedjeljak nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora zbog brutalnog i okrutnog ubojstva Kristine Krupljan (19), “zvijezda” je postao i njegov otac Ivo (48).

On je prvo u utorak priveden na obavijesni razgovor nakon što je uočen kako se vrzma oko zgrade zagrebačkog Županijskog suda zagledavajući se u parkirane automobile, zbog čega su pozvani i pirotehničari.

Neriješeni odnosi

Susret s policajcima, koji su s njim porazgovarali te ga pustili jer u njegovu ponašanju nisu našli elemente kaznenog djela, Komšića očito nije natjerao na razmišljanje o svom ponašanju. Jer samo dan poslije, uhićen je zajedno sa svojim kumom Vjekoslavom Komšićem (52) i Zoran Petrovićem (42).

Sva se trojica sumnjiče za prijetnju 33-godišnjaku, a kako je izvijestila zagrebačka policija, događaj zbog kojeg su Komšići i Petrović privedeni zbio se 10. travnja u 13.45 u jednom kafiću na Medveščaku.

Drugim riječima, Komšić je prvo sa svojim pajdašima nekom zaprijetio, zatim se došetao do zgrade suda gdje se sumnjivo ponašao, nakon čega je priveden na policiju pa pušten, da bi dan poslije bio i uhićen. Policija nije precizirala zbog kakve su prijetnje Komšići i Petrović uhićeni, no naveli su da su 33-godišnjaku prijetili zbog “neriješenih imovinskopravnih odnosa između trećih osoba.” Što su mu rekli i učinili, policija u priopćenju nije navela, no zbog tog događaja su sva trojica prvo završila na policiji, zatim na tužiteljstvu, a u četvrtak popodne trebali su biti dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda radi određivanja istražnog zatvora.

Ivo i Vjekoslav Komšić, otac i kum Davida Komšića, nazočili su svim ročištima dok je trajalo suđenje za ubojstvo Kristine Krupljan. Pri tome su često znali biti bahati i prikriveno agresivni, poglavito prema novinarima. Ivo Komšić im je vikao da se trebaju sramiti jer mu snimaju obitelj, a Vjekoslav Komšić je pred kamerama govorio svakakve gadosti o ubijenoj djevojci.

Do kulminacije neprimjerenog, bahatog i agresivnog ponašanja došlo je u ponedjeljak kada je Vjekoslav Komšić prijetio fotoreporterima poručujući im “da su snimili zadnju fotografiju u životu”, dok je Ivo Komšić napravio incident u sudnici nakon što je čuo da mu je sin dobio 30 godina zatvora. Vikao je tada da je presuda sramotna, da je David Komšić dijete koje je osuđeno samo zato što je iz Bosne, nakon čega je cijeloj svojoj obitelji naredio da izađe iz sudnice.

Što se tiče Petrovića, on je stari znanac policije, koji je sumnjičen, pritvoren i suđen za više kaznenih djela. Bio je uhićen u akciji Transporter, u kojoj je označen kao vođa kriminalne skupine koja se bavila krađama vozila i kamiona te njihovim krijumčarenjem u BiH.

Pokrao Marijana Šarića?

Zbog toga je u travnju 2013. bio osuđen na četiri i pol godine zatvora, a morao je vratiti i oko dva milijuna kuna. Sumnjičio se i da je pokrao Marijana Šarića, vlasnika Eurotradea, s kojim je bio i tazbinski povezan jer mu je bivši zet.

Petrović se sumnjičio i za sprečavanje dokazivanja jer je u jednom slučaju s ocem počinitelja nagovarao žrtvu da povuče prijavu za silovanje.