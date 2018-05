Još jedno suđenje Komšiću, trećeokrivljeni se nije ni pojavio

Ali dostavio vam je da ne može doći, samoinicijativno je kazao David Komšić u ponedjeljak ujutro sutkinji zagrebačkog Općinskog kaznenog suda, pokušavajući time stati u obranu prijatelja Armenda Rexhepija (23) koji se s njim, bratom mu Arjanom (23) i Filipom Filipovićem (23) trebao naći na optuženičkoj klupi zbog demoliranja automobila Kristine Krupljan 27. studenoga 2016. godine.

Svoj četvorici na teret se stavlja da su tog dana oko 5.40 sati na zagrebačkom Maksimiru presreli Kristinu dok se sama vozila u automobilu te je potom napali, razbili joj stakla i retrovizore na automobilu, uzeli mobitel kako ne bi mogla nazvati policiju i razbili ga, a David Komšić optužen je i da ju je primio za kosu te joj više puta nabio lice u volan automobila.

Početak suđenja u ponedjeljak je odgođen jer Armend Rexhepi nije došao, a to je opravdao time da se nalazi na sezonskom radu u Medulinu. Nekoliko minuta prije početka suđenja nazvao je sutkinju i kazao joj kako ga gazda ne želi pustiti u Zagreb. Sutkinja je na to kazala kako je takvo ponašanje nedopustivo s obzirom na to da je poziv primio 16. travnja, objasnivši kako se zbog nedolaska mogao ranije ispričati.

Nadodala je kako su za ovo suđenje na sudu organizirane i pojačane mjere osiguranja, što sve dodatno stoji porezne obveznike, a da tih troškova ne bi bilo da se javio na vrijeme, jer bi onda istu raspravu mogli odgoditi za neki drugi datum.

Zbog svega navedenoga odmah je ujutro izdala i dovedbeni nalog za Armenda Rexhepija, ali policija je na njegovoj adresi u Zagrebu, na kojoj inače boravi, zatekla samo njegova oca koji je potvrdio da je Armend prije desetak dana otišao na sezonski rad u jedan Medulinski restoran, ali nije im znao reći točnu adresu na kojoj se njegov sin trenutačno nalazi. Upravo zbog toga sutkinja je zatim zatražila da se Armendu Rexhepiju odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, na što je David Komšić reagirao s rečenicom "kako to nije potrebno jer je Armend dostavio da ne može doći".

Sutkinja mu je objasnila kako on ništa nije dostavio nego je reagirao na neprimjeren način javivši se tek nekoliko minuta prije početka zakazane rasprave kojoj su, baš kao i na svim raspravama na zagrebačkom Županijskom sudu, bili prisutni i Davidova majka i otac koji nisu progovorili niti riječi. Novi početak suđenja zakazan je za 20. kolovoza.

