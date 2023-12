Kome će najviše rasti plaće? Stručnjakinja otkrila i što će biti s napojnicama

Predsjednica sekcije računovođa pri HGK Đurđica Mostarčić, u emisiji na N1 Televiziji objasnila je koliki porast plaća možemo očekivati, uza napomenu kako većina gradova još nije otkrila stope poreza koje će vrijediti od 1. siječnja pa će i najavljeno povećanje plaća varirati. "Ako je plaća 1300 eura i više u gradu Zagrebu će rasti za 6,87 eura, u Splitu 6,69, a u Rijeci ili Osijeku 6,58 eura", rekla je. "Trenutno upoznajemo sustav u kojemu imamo nižu stopu poreza – 20 posto plus prirez. U gradu Zagrebu je prirez bio 18, kad to dvoje zbrojimo dobijemo 23,6 posto – upravo je to stopa novog poreza koja će biti kao takva prihvaćena i objavljena u Narodnim novinama. Očekuje se da će drugi gradovi napraviti isto. Recimo, u Splitu koji ima prirez 15 posto, u zbroju je to 23 posto, pa se očekuje da će to biti i nova stopa", objasnila je.

Mostarčić je rekla kako još 556 jedinica lokalnih samouprava treba objaviti nove stope poreza i da se to očekuje u sljedećih nekoliko dana. Za one koji imaju prijavljeno dvoje djece na sebe, plaća će rasti za 0 eura, poručuje Mostarčić i objašnjava zašto: "Razlog je što se povećava osobni odbitak. Netko tko je i do sada imao dvoje djece pa je imao opciju da ne mora plaćati porez plus prirez, neće morati ni sada."

Najviše će profitirati oni koju su sad na minimalcu. "Oni koji će dobiti plaću za siječanj, njima bruto plaća raste na 840 eura. Ovisno o gradu iz kojeg dolaze, neto plaća otprilike raste od 100 eura na više. Najveći učinak reforme je za građane koji imaju minimalnu plaću. I sam ministar je rekao da je cilj porezne reforme da se pomogne onima koji imaju najniža primanja", kaže Mostarčić.

Jedna od novina od iduće godine je i oporezivanje napojnica. Mostarčić kaže da će biti jako zabavno. "Ako odemo na kavu i ostavimo 20 centi napojnice, recimo po računu broj 28, u takvoj situaciji konobar treba otići do fiskalne kase i javiti poreznoj upravi da je po računu 28 dobio napojnice u iznosi od 0,20 eura i to naplaćeno u gotovini.”

Prema novoj reformi do 3360 eura u napojnicama godišnje možete imati bez plaćanja poreza. "To će sve administrativno opteretiti – i poduzetnike i računovođe. Napojnice nisu samo za ugostitelje nego za sve one djelatnosti gdje je uobičajeno primati i davati napojnicu – frizeri, kozmetičari, vulkanizeri…", dodala je stručnjakinja.

