Znate li koliko morate platiti banci da vam da hitno prebaci novac na račun?

Novac uvijek više vrijedi sada nego u budućnosti, pogotovo u vrijeme inflacije. Kad ga hitno trebate, vrijedi najviše. Ali, ako čekate prijenos novca s računa jedne banke u drugu, ali je prošlo 12 sati ili 16.20 sati, ovisno o banci i transakciji, novac će „sjesti“ tek sutra. Ako je vikend, trebaju dodatna - dva dana. Osim ako platite uslugu hitnog transfera koju još uvijek imaju samo rijetki. A sve banke hvale se da su maksimalno digitalizirane.

Banke izvršavaju platne transakcije svojih klijenata u skladu s terminskim planom koji ovisi o tehničkim mogućnostima i poslovnoj politici svake banke. Za izvršenje kreditnog transfera u eurima na račune izvan banke u istom danu uplatu je potrebno izvršiti do 14 sati, a kod pojedinih banaka do 16.15 sati. U slučaju uplate nakon navedenih termina ili tijekom vikenda i blagdana transfer će biti izvršen prvi sljedeći radni dan – pojašnjavaju iz HUB-a tehnikalije oko prijenosa novca.

Situacija je slična i kad su posrijedi prekogranični kreditni transferi, termini za provođenje naloga su, kažu u HUB-u, uglavnom isti kao i za nacionalne kreditne transfere, osim za zemlje izvan EU: kod njih vrijeme odobrenja ovisi o terminskom planu banke korisnika kao i o propisima koji su na snazi u toj zemlji.

VEZANI ČLANCI

Za to se, za banke članice, koristi EuroNKS platni sustav za obračun platnih transakcija SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA izravnih terećenja (SDD), nacionalnih i prekograničnih, koji omogućava provođenje naloga u prosjeku unutar deset sekundi, a to uključuje terećenje IBAN računa uplatitelja, provođenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja.

Svi platni sustavi podržavaju izvršenje transakcija od ponedjeljka do petka u radno vrijeme određenog platnog sustava. Za plaćanja u neradne dane tih platnih sustava (subota, nedjelja, praznici) može se koristiti usluga SEPA instant kreditnog transfera koja omogućuje izvršenje transakcija u drugu banku 24/7/365. Uslugu izvršenja instant kreditnih transfera u eurima mogu koristiti klijenti onih banaka koje su sudionice EuroNKSInst platnog sustava, i to različitim kanalima plaćanja – kažu u HUB-u.

Nijedna od banaka, uz izuzetak Addika, nije konkretno odgovorila na pitanje koliko naplaćuju instant i hitne transfere na račune izvan banke, a traganje za naknadama na njihovim web stranicama je kao za iglom u plastu sijena. Negdje u Zabinoj odluci o tarifama može se iskopati da hitna plaćanja u poslovnici naplaćuju 2,65 eura (20 kuna) po nalogu te online bankarstvom 1,59 eura (12 kuna) po nalogu. Instant plaćanje na račun u drugoj banci ne može se provesti u poslovnici, a online transakcija stoji 0,36 eura (2,75 kuna) po nalogu. Koja je razlika između hitnih i instant plaćanja nije baš jasno. Redovno plaćanje provodi se isti dan ako je uplata bila prije 16.20 sati, u suprotnom ide sljedeći radni dan. Za inozemstvo uplata mora biti prije 13 sati kako bi se provela isti dan. Plaćanja unutar banke provode u realnom vremenu, odmah.

U PBZ-u transfer u drugu banku treba napraviti pet minuta ranije – do 16.15 sati, kako bi se transakcija provela isti dan, za drugu državu sat vremena ranije nego u Zabi – do podne, no poslali su i opciju uplate do 15.30 sati, uz koju je prijenos isti dan, ali datum valute sljedeći radni dan.

I PBZ nudi uslugu instant plaćanja; na upit o naknadama nisu odgovorili, no na web stranici stoji da za instant plaćanja u poslovnici na račun u drugoj banci naplaćuju jedan posto iznosa, najmanje 1,59 eura, najviše 9,95 eura (najmanje 12 kuna, najviše 75 kuna). Za online prijenos tarifa je bitno niža - 0,36 eura (2,75 kuna) po transakciji.

VEZANI ČLANCI

Nacionalne transfere u eurima na račun u drugoj banci u Erste banci provode isti dan ako se nalog zada do 16.15 sati, kao i u PBZ-u, prekogranične ako je uplata do 15 sati.

Za prekogranične kreditne transfere, koji uključuju plaćanja u i iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (zemlje Europske unije, Lihtenštajn, Norveška i Island), trenutačno se nalog u eurima zadan do 15 sati, izvršava isti dan, dok je datum odobrenja računa banke primatelja slijedeći radni dan. Za naloge u stranoj valuti potreban je jedan radni dan odnosno dva radna dana za određene valute (BGN, RUB, AUD, JPY, ZAR i BAM). Od 1. rujna 2023. u planu su promjene kod obrade prekograničnih kreditnih transfera u eurima pri čemu će datum odobrenja računa banke primatelja biti isti radni dan – najavljuju iz Erste banke.

Oni trenutačno nisu dio NKSInst platnog sustava koji omogućuje instant plaćanja, no imaju ga u planu. Instant plaćanja nema ni OTP u kojem uplate moraju biti do 16.15 sati za one koji žele prebaciti novac u drugu banku isti dan, za prekogranične isplate do 13.45 sati. OTP pruža uslugu hitnog Target plaćanja samo za nepotrošače, no ni oni ne odgovaraju na pitanje o cijeni. U njihovim naknadama na web stranici banke može se naći da transfere u drugoj banci temeljem zahtjeva (to bi možda mogao biti hitan transfer) za eure naplaćuju 1,33 eura, odnosno deset kuna, dok ga za devize (doznake u zemlji) naplaćuju 13,27 eura, odnosno 100 kuna.

Addiko je u instant sustavu plaćanja, a naknada za te transakcije naplaćuju jednako kao i za redovne: 0,30 eura, odnosno 2,25 kuna po transakciji. Za redovne prijenose u drugu banku uplata mora biti do 16.30 sati da bi sjela isti dan. Hitan transfer naplaćuju 1,33 eura, odnosno deset kuna. I HPB koristi instant sustav te kao i Addiko naplaćuje naknadu za te transakcije jednaku kao i za redovne.

Banke za instant plaćanja imaju ograničenje maksimalnog iznosa na 100.000 eura.

VIDEO Njemačko ministarstvo uputilo važnu obavijest građanima: Putujete li u Hrvatsku ovo morate znati!