Kolika je stvarna moć vladara Pantovčaka

Koliko su stavovi predsjedničkih kandidata o ovlastima predsjednika Republike Hrvatske pomogli biračima u konačnom opredjeljenju na proteklim predsjedničkim izborima, nije nam poznato, ali prilično smo sigurni da je to zapravo tema oko koje se trebala vrtjeti izborna utakmica. No umjesto polemika, u kampanji smo, osim pokoje konkretne ideje, mogli čuti uglavnom ocjene o tome treba li ili ne treba mijenjati ovlasti predsjednika. Pritom se nitko nije potrudio pobrojiti i istinski objasniti stvarne ovlasti hrvatskoga predsjednika. Inauguracija Zorana Milanovića dobra je prigoda da se to napokon učini.

Analizom 26 propisa Republike Hrvatske: Ustava Republike Hrvatske, petnaest (15) zakona, Poslovnika Hrvatskog sabora, triju (3) pravilnika i šest (6) odluka u kojima se spominju dužnosti predsjednika došli smo do podatka o 188 ovlasti!

