Kolarić: Postoje indikacije da se izolacija skrati na 10 dana

Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić kazao je u petak kako postoje indikacije da se izolacija za zaražene koronavirusom skrati na 10 dana, a odluka oko toga trebala bi se donijeti u idućih tjedan ili dva.

"Koliko smo do sada razgovarali, skraćivanje izolacije bi bilo na deset dana. Ljudi koji imaju pozitivan PCR test, a imaju blage simptome ili nemaju simptome ne bi više bili 14 dana u izolaciji nego deset", rekao je Kolarić emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog". Smatra međutim i da osobe koji su kontakti zaraženog trebaju biti u samoizolaciji 14 dana.

Kolarić je pojasnio i razliku između izolacije i samoizolacije.

"Razlika između izolacije i samoizolacije je to da su u izolaciji zaraženi, oni koji imaju pozitivan PCR test i o tome se razgovara da se za njih skrati izolacija. Samoizolacija je 14 dana, koliko traje inkubacija bolesti i za to su još uvijek preporuke da to ostane 14 dana. Postoje indikacije da bi se izolacija mogla skratiti za nekoliko dana", rekao je.

Preporuke oko skraćivanja ostavio bi, kaže, stručnjacima da se dogovore kako se ne bi dodatno zbunjivala javnost.