'Koje je investitore grad Osijek pokušao dovesti i s kime se pregovara?'

Povodom sutrašnje tematske sjednica Gradskog vijeća grada Osijeka na kojoj će jedna od dvije točke dnevnog reda biti rasprava o stanju gospodarstva Grada Osijeka i pregled mjera koje se provode s ciljem poticanja razvoja poduzetništva i gospodarstva, osječki HDZ održao je konferenciju na medije na kojoj se osvrnuo na gospodarstvo u Osijeku.

– Zanima nas koje je to investitore grad Osijek pokušao dovesti, s kojima se sada trenutno pregovara, koji su to investitori odbili doći ulagati u naš Grad te imamo li službenu stranicu iz koje je vidljivo kako ulagati u gradu Osijeku odnosno u ovu gospodarsku zonu – pita se predsjednik osječke organizacije Ivan Radić.

– Jedan od razloga zašto nema poduzetnika je šokantan, a to da Gospodarska zona u Nemetinu nema riješenu oborinsku odvodnju. Dakle, zona nije u potpunosti infrastrukturno opremljena i zbog toga investitori ne mogu ovdje dobiti sve potrebne dozvole kako bi mogli izgraditi svoje objekte i započeti s radom. Drugi jednako šokantan podatak je da u javnom dokumentu koji su vijećnici dobili za sutrašnju sjednicu na 16-toj stranici jasno stoji netočan podatak, a to je da je zona u potpunosti infrastrukturno opremljena i da ima, između ostalog, i oborinsku odvodnju. Molim da se o ovom očituju iz gradske uprave kao i tome zašto zona nije do kraja opremljena – dodaje Radić.

Smatraju kako su pozitivni efekti u gospodarstvu u Osijeku posljedica niza mjera i poreznih rasterećenja koja dolaze s državne razine.

– Grad Osijek izdvaja ukupno 57 milijuna kuna za subvencije gospodarstvu. Od toga 50 milijuna kuna odlazi javnom sektoru odnosno gradskim poduzećima, a samo 7 milijuna kuna ide privatnom odnosno realnom sektoru. Ako govorimo o poduzetničkoj klimi i razvoju gospodarstva ne bismo li onda trebali više sredstava usmjeriti prema realnom sektoru koji treba biti generator razvoja Grada, a javni sektor treba biti na usluzi realnom sektoru – pita se Radić.