Kod Trumpa sve po starom: Preko Twittera smijenio ministra obrane

Američki predsjednik Donald Trump i dalje odbija priznati poraz od Joe Bidena na izborima. Svaki dan stižu informacije kako mu i najbliži savjetnici pa i supruga Melania i zet Jared Kushner, savjetuju da prihvati poraz, Trump očito namjerava ispratiti brojne tužbe koje su njegovi odvjetnički timovi pokrenuli u više saveznih država.

U međuvremenu, Trump se i dalje redovito oglašava na Twitteru pa je tako upravo na toj društvenoj mreži objavio kako je smijenio svog ministra obrane Marka Espera.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..