Koban pad VIP helikoptera: Poginule 3 osobe, a u njemu se dva tjedna prije vozio čitavi državni vrh

VIP helikopter MI-8, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je 'bio u službi' prijevoza visokih državnih i vojnih dužnosnika, srušio se, 9. srpnja 2007., oko 15 i 40 sati, u krugu vojarne 204. brigade HV-a, na Sajmištu u Vukovaru. Gotovo odmah nakon što je poletio s heliodroma, helikopter, u kom su bila četiri visoka časnika i pilot, srušio se na pistu, pri čemu je smrskao vozilo Hitne pomoći i udario u vozilo vojne policije. Posljedica te teške nesreće su tri poginule osobe i sedmero ozlijeđenih.

„Vojni je helikopter poletio iz vojarne te se, odjednom, počeo okretati oko svoje osi“ ispričao je tada jedan od očevidaca, a prema riječima drugog očevica elisa se, nakon pada helikoptera, nastavila vrtjeti te je, pri tom, ozlijedila i nekoliko osoba na pisti. Od desetak ozlijeđenih, troje je zadobilo teške i po život opasne ozljede. Ubrzo nakon nesreće, preminuli su 35-godišnji automehaničar iz Zagreba, Juraj Ruškač i Osječanin Vjekoslav Ljubo, vozač generala Zvonka Peternela. Drugi dan ujutro, u KB Osijek, teškim je ozljedama glave, podlegla i 41-godišnja medicinska sestra, desetnica Ljubica Perišić, pripadnica 5. gardijske brigade, iz sastava saniteta.

Foto: arhiva vl

Među ozlijeđenima su tada bili i zamjenik načelnika Glavnog stožera, general pukovnik Slavko Barić, zapovjednik 3. korpusa, brigadni general, Zvonko Peternel te umirovljeni general bojnik, Damir Krstičević, koji su, tog dana, u Vukovaru, bili na sprovodu Marku Babiću, vukovarskom branitelju Trpinjske ceste. Dan nakon tragedije osječki su se liječnici još uvijek borili za život kopilota, Stjepana Sabljića, koji je imao teške ozljede lica i kralježnice te prijelome lijeve bedrene kosti, no stanje mu je, ipak, bilo stabilizirano.

Najsigurnija letjelica u svojoj klasi

Helikopter MI-8, koji se tog dana srušio, a kojim su se koristili predsjednik RH i druge VIP osobe, bio je na generalnom remontu 2005 godine. Osim tehničkih poboljšanja i luksuznih sitnica, u tim je letjelicama bila smanjena razina buke te postavljen klima uređaj. Inače, riječ je o helikopteru koji je na glasu kao najsigurnija letjelica u svojoj klasi. Najveća brzina mu je 250 km/sat, teži 7600 kg, a nosivost mu je 3000 kg te, uz tri člana posade, može prevoziti još 24 osobe. No, iako su Rusi napravili više od 10 tisuća inačica helikoptera MI-8, nekoliko godina prije tragedije, koja se dogodila u Vukovaru, već su zabilježene nesreće takvih helikoptera - rušili su se zbog kvarova, starosti letjelice i lošeg održavanja.

15 dana prije pada u helikopteru je bio državni vrh

Upravo u helikopteru, koji se tog srpnja srušio, ili pak u njegovu „dvojniku“, jer u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bila su tada dva, gotovo identična, VIP helikoptera, samo 15 dana prije kobne nesreće, vozio se čitav državni vrh. Tadašnji predsjednik RH, Stjepan Mesić, premijer Ivo Sanader i predsjednik Sabora, Vladimir Šeks te nekoliko ministara, 25. lipnja su, VIP helikopterom, iz Zagreba, doletjeli u Vukovar, povodom obilježavanja Dana državnosti. Nakon nesreće, u srpnju, Ministarstvo obrane je, zbog sigurnosnih razloga, odmah prizemljilo flotu MI-8.

Istraga je krenula u krivom smjeru

Godinu dana nakon nesreće, međuresorno povjerenstvo MORH-a i Ministarstva prometa, predstavilo je zaključke u kojima se navodilo kako je razlog pada zaglavljena spužva, koja je otežala upravljačke komande. U veljači, 2010. godine, dvije i pol godine nakon helikopterske nesreće, Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Vukovaru istražni zahtjev protiv četvero zaposlenika Zrakoplovno-tehničkog zavoda Velika Gorica, rođenih 1954., 1969., 1957. i 1964., zbog postojanja osnovane sumnje da su, od prosinca 2005., do travnja 2006. godine, počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Na internet stranici DORH-a, objavljeno je tada da postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici, odgovorni za nadzor i kontrolu, tijekom izvođenja radova preuređenja helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane tip MI-8, propustili obavljati nadzor nad radom djelatnika Odjela remonta i održavanja ZTZ-a, prilikom ugradnje zvučno-izolacijske spužve, lijepljenjem na oplatu helikoptera, a kako ne bi došlo do ugradnje navedene izolacije u području upravljačkih komandi.

POVEZANI ČLANCI:

Da je uzrok pada helikoptera spužva, koja se, zbog visoke temperature, odlijepila te blokirala komande, u svom je izvješću, 2008., tvrdio inspektor zrakoplovnih nesreća, Dinko Vodanović. Ipak, u priču o spužvi, nisu povjerovale ni obitelji stradalih, kao ni velik dio stručne javnosti. Nalaze inspektora zrakoplovnih nesreća pobila su dvojica sudskih vještaka za zrakoplovstvo i zrakoplovne nesreće, Milan Lelas i Miljenko Čop, u čijim nalazima stoji kako je uzrok pada pogreška pilota, prilikom uzlijetanja. Djelatnici ZTZ-a, Stipe Ivanda, Roman Babić, Krešimir Vrhovski i Ivica Žgela, koji su se pet godina, zbog sporne ugradnje spužve, smatrali krivcima za pad helikoptera, mogli su konačno odahnuti. Istraga protiv njih obustavljena je 2015. godine. Nakon analize izvješća istražnog povjerenstva, koju je provela skupina stručnjaka, zaključeno je da je pad helikoptera MI-8 skrivila kombinacija tehničkih problema i pogrešne procjene pilota.

2015. Pilot helikoptera pod istragom DORH-a

Punih 8 godina nakon pada vojnog helikoptera, u listopadu, 2015. Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, pokrenulo je istragu protiv, tada 44-godišnjeg, pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Roberta Garića, kojega se smatralo odgovornim za pad helikoptera u Vukovaru, u srpnju 2007.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti

Stručni tim je ukazao na to da je helikopter, tijekom jednog od nekoliko letova, već bilježio okretaje nosivog rotora, ispod donje dopuštene granice, a isti je problem “crna kutija” zabilježila i prilikom kobnog polijetanja, što je pilot, kako su tvrdili, trebao primijetiti. Pogreškom pilota smatrali su i to što je protupropisno "zalebdio", na visini od tek 20-30 cm, umjesto na 3-5 metara. Osporavali su i izjavu pilota da je spustio kolektivnu palicu do kraja, u pokušaju zaustavljanja rotacije helikoptera, jer je, kako su pojasnili, iz “crne kutije” vidljivo da palica nije spuštena do kraja.

Pilota se teretilo da, iz nehaja, nije postupio po propisima i tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama te ga se sumnjičilo da je počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te sigurnosti prometa.

Foto: arhiva vl

Teretilo ga se i da nije, na vrijeme, počeo spuštati helikopter zbog prisilnog slijetanja te je, zbog toga, izgubio kontrolu nad helikopterom, koji je, u spiralnom okretanju, repom udario u krov hangara, nakon čega je i pao na tlo. No, pilot je, u obrani, naveo da je, s istim helikopterom i prije imao problema, kao i drugi piloti. U svom iskazu, 28. rujna 2015., Garić je rekao da je, u trenutku kada je započeo polijetanje, došlo do zapinjanja komandne palice. Kako je nije mogao pokrenuti, smanjio je broj okretaja rotora, nakon čega se helikopter počeo okretati. Tvrdio je kako je pokušao izbjeći hangar, no, nije uspio.

2017. Počelo suđenje za pad helikoptera

Suđenju pilotu Robertu Gariću, optuženom za pad vojnog helikoptera, počelo je u studenom 2017., na Općinskome sudu u Vukovaru, svjedočenjem ministra obrane, Damira Krstičevića, koji je, kao umirovljeni general, bio u helikopteru, s još nekoliko dužnosnika iz Hrvatske vojske.

POVEZANI ČLANCI:

“Ukrcali smo se u helikopter, koji je bio unutar vukovarske vojarne. Nakon što je poletio, počeo je padati. Za sekundu smo bili na tlu. Tom prilikom zadobio sam teške ozljede kralježnice, koje i danas osjećam”, rekao je Krstičević, tijekom svjedočenja. Uz njega, svjedočio je i suprug poginule Ljubice Perišić te piloti HRZ-a, Marin Lelas i Amir Vitez. Suđenje je nastavljeno 26. veljače, 2018.. Pilot, Stjepan Sabljić, koji je upravljao istim helikopterom, na letu do Vukovara, izjavio je, tada, kako je primijetio da s letjelicom nešto nije u redu.

“Požalio sam se kapetanu Gariću da pri upravljanju nije baš sve kako treba, da taj helikopter nije baš kako smo navikli da bude, da je upravljivost slabija nego što je to standardno”, rekao je Sabljić.

Po mišljenju sudskog vještaka, Miljenka Čopa, uzrok pada helikoptera bila je pogrešna procjena pilota, u fazi polijetanja, jer nije postupio po uputama i propisanim procedurama za vertikalno polijetanje i letenje prema uputi za upravljanje helikopterom.

“Ovaj helikopter se nije smio dirati, a sve nakon toga je slijed događaja. Dokaz tomu je i stav Ministarstva obrane da se ovim helikopterima, koji su preinačeni, moraju dati nove upute za letenje. To je novi helikopter koji zahtjeva nove upute”, tvrdio je Garićev odvjetnik, Mate Kustura, istaknuvši tada kako se “skriva odgovornost onih koji su dugo u vrhu sustava”, a koji su, kako je tvrdio, u ovom slučaju, napravili mnogo propusta.