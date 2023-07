Glas Ive Josipovića u crtiću: 'Svaki političar mora biti i jako dobar glumac, pa je to bio lak posao!'

Likovi iz crtića najčešće progovaraju glasovima kazališnih ili televizijskih glumaca, a animiranim junacima, svoj glas, nerijetko, posuđuju i pjevači, influenceri i ostali estradnjaci. No, kada se, u crtiću, začuje poznati glas jednog predsjednika države, to svakako nije uobičajeno, pa je, stoga, kao zanimljivost, ostalo zabilježeno i u Večernjakovoj arhivi.

Uz Ranka Zidarića, Ljubomira Kerekeša, Kseniju Marinković, Svena Medvešeka, Janka Popovića Volarića, Jelenu Veljaču, te mnoge druge, svoj je glas, godine 2010., u trećem nastavku 'Priče o igračkama' i u kratkom animiranom filmu 'Noć i Dan', posudio i tadašnji hrvatski predsjednik, Ivo Josipović.

„Najbolje stvari u životu su nepoznate, okrenite se novim stvarima“, glasila je rečenica, koju je Josipović izgovorio na početku filma, a snimanje je obavljeno u Predsjedničkim dvorima, službenoj rezidenciji predsjednika, na Pantovčaku. No, ma koliko nesvakidašnje bilo, led, s posuđivanjem glasa u crtiću, ipak nije probio hrvatski, nego češki predsjednik, Vaclav Havel, izgovorivši istu tu, mudru rečenicu, u istom filmu u kom je, prepjev pjesme, "Ja sam tvoj prijatelj", za hrvatsku verziju crtića, izveo legendarni Massimo Savić.

Iako su Josipovićeve uloge, na profesionalnom planu, doista brojne i raznolike, sveučilišni je profesor, pravnik, skladatelj, političar, a bio je i predsjednik države, glas u crtiću je te, 2010., posudio prvi put te se tako, u skladu s izgovorenom rečenicom, i sam 'okrenuo novim stvarima'.

Sjeća li se danas, nakon 13 godina, tog nesvakidašnjeg, poslovnog angažmana, za koji nije želio honorar, pitali smo, koga drugog, nego Ivu Josipovića.

„Bilo je to u politički vrlo burno vrijeme, Hrvatska je te, 2010., bila najbliža članstvu te je, baš na kraju te godine, zatvorila još tri poglavlja u pregovorima s EU. Usporedo s tim, bilo je to i vrijeme intenzivne kulturne diplomacije, pa mi, iskreno, snimanje za crtani film, nije bilo među važnim angažmanima. Iako, poruka crtića bila je humana i dobra i to je, kao i Havelu, bio razlog moga pristanka. No, sjećam se da je bilo zanimljivo i da sam taj posao odradio bez problema. Uostalom, svaki političar mora ujedno biti i jako dobar glumac, zar ne?“, kaže nam malo u šali, malo u zbilji, dobro raspoloženi, Ivo Josipović. Njemu je to bio prvi i jedini angažman na animiranom filmu. Istina, za dva crtana filma radio je glazbu, ali, sam nije „glumio“.

Čijim su glasom govorili Popaj i Oliva, Zekoslav Mrkva, japanska buba?

Ma koliko se činilo da je, „zaposliti“ glas u crtiću, prava dječja igra, posao sinkronizacije animiranih filmova vrlo je zahtjevan te iziskuje mnogo vještine i truda, kako bi se ton i boja glasa savršeno uklopili u lik i uvjerljivo dočarali svaki trenutak. Upravo stoga glumci, baš kao i za kazališne, filmske te uloge u serijama i za posuđivanje glasa, u animiranim filmovima, najprije prolaze ozbiljnu audiciju. Među onima koji su odabrani da svojim glasom udahnu život animiranom liku bili su mnogi poznati glumci, a na prvoj sinkronizaciji, u bivšoj državi, briljirao je legendarni Josip Bobi Marotti, koji je svoj glas posudio simpatičnom Fredu Kremenku. Barnija Kamenka oživio je tada Ivo Rogulja, koji je glas, kasnije, posudio i zločestom Vandinom Alojzu te popularnom Mačku Krezumici i Patku Dodou.

Nakon što je probio led te se sjajno snašao, već na prvoj sinkronizaciji, Bobi Marotti je bio angažiran i u Štrumfovima. Upravo je njegov glas briljantno dočarao nezaboravnog negativca Gargamela, dok je Papa Štrumfu život udahnuo Ljubomir Kapor, a Štrumfeti Tanja Knezić.

Simpatični mornar Popaj govorio je glasom Ljubiše Pavića, dok je njegovoj Olivi glas posudila glumica Slavica Fila, poznata po kultnoj emisiji za djecu, “Mendo i Slavica”.

Zekoslavu Mrkvi i Japanskoj bubi Aca, glas je posudio Vladimir Puhalo, a Eustahiju Brziću, Zvonimir Ferenčić, dok je najpoznatija animirana pčelica - pčelica Maja govorila glasom Nevenke Filipović.

Spužva Bobu Skockanom, glas je, iz sezone u sezonu, posuđivao glumac Ronald Žlabur, a ulozi posuđivača glasa našli su se i neki pjevači - reper Edo Majka, oživio je ljenjivca Sida, iz Ledenog doba, dok je pjevačica Ivana Husar, progovorila kroz Marie, stanovnicu akvarija u Dubaiju, u crtiću Sammy. Ella Dvornik zaživjela je ptičicu Tinu, u Zambeziji, dok je duboki glas, Tigru Diegu, posudio glumac i voditelj, Tarik Filipović.