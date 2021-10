Je li postignut dogovor oko ključne stvari za izbjegavanje katastrofe? Draghi poručio: Prvi puta smo se svi složili

Čelnici zemalja skupine G20 postigli su važan napredak u borbi protiv globalnog zatopljenja, rekao je u nedjelju talijanski premijer Mario Draghi, nazivajući uspjehom samit koji je održan ovaj vikend.

Čelnici skupine G20, najvećih ekonomija svijeta, u nedjelju su se složili oko završne izjave koja poziva na "značajno i učinkovito" djelovanje kako bi se ograničilo globalno zatopljenje, ali su preuzeli malo konkretnih obveza.

Draghi je novinarima kazao da su se prvi puta sve zemlje G20 složile o važnosti zadržavanja globalnog zagrijavanja do 1,5 stupnja Celzija, za što znanstvenici kažu da je ključno da bi se izbjegla katastrofa.

"Vidjeli smo da su do prije nekoliko dana neke zemlje bile dosta nevoljke po pitanju prijedloga koje smo sugerirali, ali onda su se pokrenule", rekao je Draghi na završnoj konferenciji za novinare. Odbacio je kritike klimatskih aktivista da G20 nije išao dovoljno daleko.

Foto: YARA NARDI Italy's Prime Minister Mario Draghi speaks during a news conference at the end of the G20 summit in Rome, Italy, October 31, 2021. REUTERS/Yara Nardi

"Lideri G20 postigli su značajne obveze... Lako je sugerirati teške stvari, vrlo je, vrlo teško, doista ih provesti", dodao je.

Rekao je da cilj, koji stoji u završnoj izjavi, da se postigne nulta emisija ugljika oko polovice stoljeća, označava također prekretnicu u usporedbi s ranijim obvezama koje je preuzimao G20.

Čelnici G20 prepoznali su "ključnu važnost" zaustavljanja neto emisija "do ili oko sredine stoljeća", ali su uklonili 2050. godinu kao datum koji se mogao vidjeti u prethodnim verzijama završne izjave, te je cilj time postao manje konkretan.

Rezultat višednevnih napornih pregovora među diplomatima ostavlja razočarane klimatske aktiviste i još puno posla većem UN-ovom klimatskom samitu COP26 u Škotskoj, kamo će većina G20 čelnika odletjeti direktno iz Rima.