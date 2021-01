Nakon četiri odgode Klemm ipak u Remetincu, slijedi mu odluka gdje će služiti kaznu

Nakon što je četiri puta tražio i dobio odgodu odlaska na odsluženje jednogodišnje zatvorske kazne na koju je nepravomoćno osuđen 2017., a pravomoćno 2019., po nalogu suda Josip Klemm se ipak 26. siječnja u poslijepodnevnim satima javio u zatvor u Remetincu. Kao što je to uobičajeno, zaprimljen je u Centar za dijagnostiku, kroz koji mora proći svaka osoba koja je u Hrvatskoj osuđena na zatvorsku kaznu, bez obzira na to koliko visoka ta kazna bila.

U Centru za dijagnostiku osuđenici provedu obično oko mjesec dana, a tijekom tog vremena obave sve zdravstvene i psihosocijalne preglede. Na tom se mjestu i odluči gdje će osuđenik izdržavati svoju kaznu, odnosno u kojem zatvoru ili kaznionici. S obzirom na to da je Klemm osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, i to zbog gospodarskog kriminala, on će vrlo vjerojatno biti poslan da kaznu služi u nekoj kaznionici poluotvorenog tipa, kao što je primjerice Valtura u Puli. Osuđenici koji kaznu služe u penalnim ustanovama poluotvorenog tipa imaju lakši režim pa im se čak može odobriti i da na posao odlaze izvan kaznionice te se u nju vraćaju samo spavati.

Što se tiče Klemma, s obzirom na epidemiološku situaciju, on kao i svi ostali osuđenici prvo treba proći COVID protokole, nakon čega će biti odlučeno i hoće li u ćeliji biti sam ili će je dijeliti s drugim zatvorenicima te koliko njih.

Klemma je zagrebački Županijski sud 2017. nepravomoćno osudio zbog optužbi da je od 2005. do 2007. iz svoje zaštitarske tvrtke Klemm security izvukao oko tri milijuna kuna. Ta je presuda postala pravomoćna 2019., nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu Klemmove obrane. Poziv da se javi na izdržavanje kazne dobio je u listopadu te godine, no zatražio je odgodu kako bi završio svoje poslove. I dobio ju je jer je prema Zakonu o izvršenju kazne zatvora dovršavanje započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta jedan od razloga za odgodu izvršenja kazne. Odgodu je dobio do 16. siječnja 2020., no nekoliko dana prije toga imao je prometnu nesreću u Svetoj Nedjelji u kojoj je bio ozlijeđen.

Zbog posljedica te nesreće tražio je i dobivao sljedeće odgode tvrdeći da mu adekvatna zdravstvena pomoć za te ozljede ne može biti pružena unutar zatvorskog sustava. Zadnju molbu za odgodu odlaska na odsluženje kazne zatvora podnio je 22. prosinca 2020., no sutkinja izvršenja kazne zatvora zagrebačkog Županijskog suda molbu mu je odbila, a njezinu odluku potvrdilo je i izvanraspravno vijeće. Tada je određeno da se Klemm mora u Remetinec javiti 26. siječnja. On je inače u međuvremenu podnio i novi zahtjev za odgodu uz obrazloženje da mora na operaciju 20. siječnja. No molba mu opet odbijena. On se na tu odluku žalio, a kako žalba ne odgađa izvršenje, u utorak je završio u Remetincu. Jer da nije, sud bi vjerojatno za njim raspisao nalog za dovođenje.