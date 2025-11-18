MI5 upozorava na kineske špijune: Zastupnicima se predstavljaju kao 'headhunteri', no imaju samo jedan cilj

Britanska sigurnosna služba MI5 u utorak je ponovno upozorila britanske zastupnike na pokušaje kineskih agenata da prikupe informacije i utječu na razne aktivnosti, a po njihovoj najnovijoj optužbi Peking nastoji špijunirati nacionalni parlament.

Zastupnicima je rečeno da su mete kineskih špijuna koji se predstavljaju kao 'headhunteri' ili kao tvrtke da bi uspostavili kontakt. Dvjema osobama su putem LinkedIna ponudile "opsežan terenski rad u ime" kineske vlade. Predsjednici donjeg i gornjeg doma parlamenta kazali su da je MI5 rekao da kinesko ministarstvo državne sigurnosti "aktivno kontaktira pojedince u našoj zajednici". Britanski ministar sigurnosti Dan Jarvis pred članovima parlamenta je rekao kako ovo upozorenje ukazuje na "prikriven i proračunat pokušaj" Pekinga da se umiješa u britansku politiku te je dodao da će vlada pokrenuti plan kontrašpijunaže i suočiti se s prijetnjom. "MI5 je izjavio da ovu aktivnost provodi skupina kineskih obavještajnih časnika, često pod maskom tajnih tvrtki i vanjskih headhuntera", rekao je.

Kinesko veleposlanstvo u Londonu nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar. Najnovije upozorenje stiglo je nakon što je MI5 u listopadu objavio da kineski špijuni kreiraju lažne oglase za posao kako bi britanske stručnjake pokušali pridobiti da im daju određene informacije. Na online platformama za nove poslove osvanule su na tisuće takvih sumnjivih objava. Tužitelji su u rujnu odustali od slučaja povedenog protiv dvojice Britanaca optuženih za špijuniranje članova parlamenta za Kinu, pojasnivši kako britanska vlada nije pružila jasne dokaze koji bi dokazali da Peking doista predstavlja prijetnju britanskoj nacionalnoj sigurnosti. Neuspjeh slučaja rezultirao je optužbama oporbenih političara po kojima premijer Keir Starmer daje prioritet boljim odnosima s Pekingom nad nacionalnom sigurnošću, no vlada to negira.