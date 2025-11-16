Uzbuna na istoku: Brodovi i zrakoplovi u igri moći

Formacija brodova kineske obalne straže prošla je u nedjelju kroz vode otočja Senkaku u "patroliranju za provođenje prava", priopćila je kineska obalna straža, dok Peking pojačava napetosti s Japanom zbog izjava njegove premijke o Tajvanu.

Diplomatski spor između Kine i Japana se pojačao otkako je japanska premijerka Sanae Takaichi 7. studenog rekla parlamentu da bi hipotetski kineski napad na demokratski Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Tokija. Izjave su izazvale ljutit odgovor Pekinga, koji je signalizirao da očekuje da će ih Takaichi na neki način povući.

Kina tvrdi da je Tajvan njezin teritorij i nije isključila upotrebu sile kako bi preuzela kontrolu nad otokom, koji se nalazi samo 110 km od japanskog teritorija. Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu. „Formacija 1307 kineske obalne straže provodila je patrole unutar teritorijalnih voda otočja Diaoyu. Ovo je bila zakonita patrolna operacija koju je provela kineska obalna straža kako bi zaštitila svoja prava i interese“, navodi se u izjavi.

Kina i Japan su se više puta sukobljavali oko otočja pod upravom Japana, koje Peking naziva Diaoyu, a Tokio Senkaku. Japansko veleposlanstvo u Pekingu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Japan se suočava s rastućim pritiskom Kine otkako je Takaichi dala svoje izjave, a kineski generalni konzul u Osaki komentirao je: „Prljava glava koja viri mora biti odsječena“, što je izazvalo formalni prosvjed Tokija.

Peking je potom prvi put u više od dvije godine pozvao japanskog veleposlanika, a kinesko ministarstvo obrane izjavilo je da bi svaka japanska intervencija bila osuđena na propast. U petak je Kina upozorila svoje građane da ne putuju u Japan, što je potaknulo Tokio da pozove Peking da poduzme „odgovarajuće mjere“, iako nije naveo detalje.

Tri kineske zrakoplovne tvrtke u subotu su izjavile da se karte za Japan mogu besplatno vratiti ili promijeniti. U Tajvanu je ministarstvo obrane u nedjelju ujutro izjavilo da je u protekla 24 sata otkrilo 30 kineskih vojnih zrakoplova koji su djelovali oko otoka i sedam ratnih brodova.

Kasno u subotu, ministarstvo je izjavilo da je Kina provela još jednu "zajedničku borbenu patrolu" kako bi "uznemirila zračni prostor i more oko nas". Dodalo je da je Tajvan poslao vlastite zrakoplove i brodove kako bi pratili situaciju. Tajvan izvještava o takvim kineskim patrolama nekoliko puta mjesečno kao dio onoga što Taipei naziva kontinuiranom vojnom kampanjom pritiska.

Tajvanska vlada kaže da samo narod otoka može odlučivati ​​o njegovoj budućnosti. Japanski čelnici su prethodno izbjegavali javno spominjanje Tajvana kada su raspravljali o takvim scenarijima, održavajući "stratešku dvosmislenost" koju također favorizira glavni sigurnosni saveznik Tokija, Sjedinjene Američke Države.