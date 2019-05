'Konkurencija mu dovodi Pamelu Andreson, a on Angelu Merkel'

Željko Kerum, predsjednik Hrvatske građanske stranke, sastao se prije desetak dana u Banskim dvorima s Andrejem Plenkovićem, premijerom i predsjednikom HDZ-a. Potvrdio je to Plenković početkom tjedna u Solinu.

– Bilo je odlično. Popili smo kavu i razgovarali o svemu što je dobro za Split. Sve je bilo dobro – u neobveznom tonu komentirao je premijer sastanak s Kerumom nakon kojega su se vijećnici HGS-a vratili u splitsko Gradsko vijeće čiji su rad prije toga blokirali i prijetili raspuštanjem.

Prema svemu sudeći, Plenkovićeve diplomatske sposobnosti osvojile su Keruma jer ne samo što je svoje vijećnike vratio na sjednice i omogućio Andri Krstuloviću Opari da mirnije vodi grad, već je na završnom predizbornom skupu HDZ-a na splitskim Prokurativama bio u publici i snažno lobirao za HDZ-ovu listu.

– Svatko ima pravo glasati po svom nahođenju, a ja ću glasati za HDZ. Imamo tri vrhunska kandidata iz Dalmacije – Dubravku Šuicu, Domagoja Maroevića i Gorana Pauka. Moja obitelj i ja glasovat ćemo za njih. Podijelit ćemo glasove na njih troje Dalmatinaca, a ima nas puno. Imamo vrhunske kandidate HDZ-a – izjavio je Kerum koji je dao i preporuku svojim HGS-ovcima.

– Siguran sam da će većina mojih članova dati glas našim Dalmatincima, vrhunski su kandidati i to je tako – rekao je Kerum čekajući ispred kavane Luxor govor Andreja Plenkovića.

– To što je on napravio, to je čudo. Konkurencija mu dovodi Pamelu Anderson, a on je doveo Angelu Merkel, u tome se vidi moć Plenkovića i HDZ-a. To je ta razlika koja pokazuje koliko su oni jači u svemu – izjavio je Kerum za Dalmatinski portal. Nije se dao isprovocirati ni kada su ga pitali zar on ne bi volio vidjeti Pamelu Anderson.

– Ne znam baš dobro ni tko je ona, ali zato dobro znam tko je Angela Merkel. I hvala Bogu da je došla u Hrvatsku, ona je najbitnija faca u Europi, a došla je Plenkoviću u goste. To su činjenice! – smatra Kerum.

Prognozira da će na europarlamentarnim izborima sa po jednim kandidatom proći četiri manje liste, da će SDP imati tri zastupnika, a HDZ četiri ili pet.

