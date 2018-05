Kaznu za sunčanje bez odjeće na svom balkonu platit ćete do 750 kn!

Ljetne temperature, sunce, vitamin D, lijepa brončana boja – sve su to razlozi koji ljude potaknu na sunčanje i uživanje u ovom lijepom vremenu koje je došlo nakon duge i hladne zime. Postoje čak i oni koji se vole suncu izložiti potpuno goli. To nije nikakav problem kada govorimo u kontekstu nudističkih plaža, ali ne i središta jednog od najvećih hrvatskih gradova, Osijeka. Kako prenosi Glas Slavonije, jedan se zabrinuti Osječanin, čija se susjeda voli sunčati gola, zapitao je li takav čin zakonom zabranjen.

– Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da prekoputa žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno – pita Osječanin.

Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ovu djevojku moglo bi se kazniti zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, za što je predviđena kazna od 185 do mogućih 750 kn.

– Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se zbiva. U praksi to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje – zaključuju iz PU osječko-baranjske, čiji su djelatnici prošle godine evidentirali šest prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana.