Katar investira u Tursku 15 milijardi dolara kako Erdoğan ne bi morao u pomoć zvati MMF

Turska lira nastavlja se oporavljati nakon rekordno niskih razina na kojima je bila početkom ovog tjedna kada se vrijednost te valute srozala na samo 15 posto vrijednosti s početka ove godine.

Jučer je porasla na tečaj od 5,8 lira za jedan dolar, i to većinom zahvaljujući obećanju Katara da će investirati 15 milijardi dolara u Tursku. To je obećao katarski emir, šeik Tamim ben Hamad Al-Thani koji želi pomoći posrnulom financijskom sektoru “bolesnika s Bospora”. To bi zasad trebalo omogućiti Turskoj ostvarivanje cilja – da ne posuđuje od Međunarodnog montearnog fonda (MMF).

Kako bi ojačala liru, turska je središnja banka otežala bankama zamjenu valuta te ograničila mogućnost stranih financijskih kompanija da kupuju liru.

Prekjučer je njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala s turskim predsjednikom Erdoğanom te mu pružila podršku uz riječi da je tursko gospodarstvo važan partner Njemačkoj.