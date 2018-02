Kapetan dobio pet godina, a branio se: 'Ja sam bogat, ne moram pljačkati banke!'

Duboko razočaran bio je Dragan Bošković (65), kapetan duge plovidbe, koji je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja razbojstva u poslovnici PBZ-a u Ilici 25. Prema optužnici, banku je pokušao orobiti 25. studenog 2016. U 18.50 maskiran kapom i šalom ušao je u banku u kojoj su bili 61-godišnji zaštitar, jedan građanin i pet zaposlenika banke.

Bošković je prišao zaštitaru i udario ga, nakon čega je došlo do kraćeg naguravanja između zaštitara i njega. U tom naguravanju Bošković je ispalio jedan hitac u strop te otišao iz banke neobavljena posla. On je već prijavljivan i osuđivan zbog pljački, prijevara i pokušaja ubojstva, a vezano za konkretnu optužbu tvrdio je da nije kriv. Kazao je da sud nije uzeo u obzir dokaze koji su njemu išli u prilog, a tvrdio je i da su mu ugrožena ljudska prava i prava na obranu.

- Ja sam vrlo bogat i novac mi nije potreban pa to otpada kao motiv razbojstva. Osim toga taj dan uopće nisam bio u Zagrebu već u Zadru. Da je policija samo pogledala preko GPS-a i locirala mi mobitel, lako bih dokazao da sam se taj dan nalazio u Zadru i da sam sa svog broja kontaktirao. Od devet do skoro podne s poznanicima sam bio u Zadru u Baumaxu na rasprodaji i to bi se lako utvrdilo da su uzete i pregledane videokamere iz te trgovine - kazao je Bošković.

Sucu Tomislavu Juriši požalio se i da su mu popustili živici.

- Sve mi je uništeno jer sam u istražnom zatvoru. Nikad nisam sporio da je pronađena kapa moja, ali rekao sam da sam je izgubio dan prije toga u tramvaju nakon sukoba s dvojicom Roma. Jedan od njih iz džepa mi je uzeo kapu i šal – rekao je Bošković.

Na spomenutoj kapi nađen je Boškovićev DNK, a kapa je nađena na cesti u blizini banke. Na nadzornim snimkama vidi se da je kapa ispala muškarcu koji je istračao iz banke nakon neuspjelog razbojstva, a da je Bošković počinitelj kazali su i svjedoci koji su ga prepoznali sa stopostotnom sigurnošću. Iako sada tvrdi da je bogat čovjek, Bošković je na prvom ispitivanju na policiji naveo da je nezaposlen te da živi od majčine mirovine, na što je tijekom suđenja ukazala i tužiteljica.

- To nije točno. Istina je da sam izjavio da sam nezaposlen, ali svaki pomorac čim siđe s broda, je nezaposlen. Zato sam to rekao. Osamnaest godina sam bio na brodu i radio kao treći, drugi, prvi oficir i kao voditelj. Nadodao bih i to da u Americi svatko tko je radio na brodu preko deset godina ne može biti vjerodostojni svjedok. Bavio sam se i prebacivanjem jahti po Mediteranu, ali to više ne mogu raditi jer za pomorce starije od šezdeset godina osiguranje se plaća dvostruko što se poslodavcima ne isplati. Nedavno sam se počeo baviti ribarstvom, imam 40 posto udjela u ribarskom brodu i time se bavim. Nikad nisam rekao da živim od majčine penzije, živio sam od onoga što sam stekao tijekom radnog vijeka, a zarađivao sam odlično, 10.000 eura mjesečno. U vlasništvu imam sedam nekretnina. Zadnji stan u Zagrebu za svoju djecu kupio sam, odnosno otkupio od rođaka koncem 2016. – nabrajao je Bošković.

Da Boškoviću nije potrebno da pljačka banke tvrdio je i Boškovićev odvjetnik koji je naveo da je Bošković pred sudom u Zadru gdje je optužen za više razbojstva, platio jamčevinu od dva milijuna kuna za obranu sa slobode. No sva ta argumentacija nije dirnula suca Jurišu koji je Boškoviću izrekao kaznu od pet godina zatvora.

- Nema dvojbi da ste vi počinili djelo koje vam se stavlja na teret. Svjedoci su vas prepoznali sa sigurnošću, a na vašoj je kapi pronađen DNA i barutne čestice. Otegotna okolnost je ta što ste upotrijebili vatreno oružje pri čemu je lako moglo doći do propucavanja. Pokazali ste i veliku grubost kada ste napali zaštitara, a osim toga već ste osuđivani za teška kaznena djela. Olakotna okolnost su vaša životna dob i to što je djelo ostalo u pokušaju - kazao je sudac u obrazloženju. Bošković je i 2011. osuđen u Zadru zbog pokušaja teškog ubojstva i krađe, a prije toga je suđen zbog prijevare. U Zadru mu se 2013. sudilo i zbog četiri oružane pljačke u kojima je zajedno sa supočiniteljem odnio milijun kuna.

