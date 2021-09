Kanadskog premijera prosvjednici gađali šljunkom jer želi uvesti obvezno cijepljenje

Kanadskog premijera Justina Trudeaua su za vrijeme predizborne kampanje prosvjednici pogodili šljunkom, prenosi u utorak BBC.

Vraćao se u svoj autobus nakon što je posjetio pivovaru kada su ga pogodili kamenčići. Nije ozlijeđen.

Trudeau je raspisao prijevremene izbore sredinom kolovoza, u nadi da će njegova liberalna stranka lijevog centra formirati većinsku vladu.

No, kampanju su mu poremetili prosvjedi protiv njegove ideje o uvođenju obveznog cijepljenja protiv covid-19 i drugih ograničenja.

Prije nešto više od tjedan dana, premijer je morao otkazati izborni skup nakon što je gomila bijesnih prosvjednika omela događaj.

Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.



A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk